Правительство Беннета-Лапида получило одобрение Кнессета

Вечером 13 июня Кнессет проголосовал за вотум доверия 36-му правительству Израиля во главе с Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом. За новое правительство проголосовали 60 депутатов Кнессета, 59 - были против, 1 воздержался.

В ближайшее время министры принесут присягу, после чего состоится первое заседание кабинета министров.

Приведению к присяге нового правительства предшествовала бурная дискуссия. Согласно регламенту, заседание открыл будущий премьер-министр Нафтали Беннет. Он объявил основные параметры работы правительства, а также представил министров. Выход Беннета на трибуну сопровождался криками депутатов от "Ликуда" и ультрарелигиозных партий, называющих будущего премьера мошенником и лгуном. Лидер "Ционут Датит" Бецалель Смотрич был выведен из зала заседаний после того, как поднял портреты израильтян, убитых в результате терактов.

Беннет начал свое выступление, перебиваемый криками с мест. Продолжилось удаление из зала депутатов, которые пытались сорвать выступление Беннета. Удалены Май Голан, Моше Абутбуль, Михаэль Малкиэли.

Дети Нафтали Беннета, которому все время приходилось останавливать выступление из-за выкриков, пытались поддержать отца, показывая сложенные из пальцев сердца.

Будущий премьер-министр пытался продолжать выступление, смысл которого сводилось к тому, что именно такое поведение находящихся в зале депутатов доказывает необходимость перемен. Беннет говорил, что гордится тем, что в его правительстве будут представители разных лагерей.

"Мы открываем новую страницу в отношениях с арабскими гражданами страны. За это следует благодарить Биньямина Нетаниягу, проложившего нам путь многократными переговорами с Мансуром Аббасом", - сказал Беннет и добавил, что его правительство также намерено "укрепить заселение всех регионов страны".

Как и ожидалось, в своем выступлении Беннет подчеркнул, что "Израиль не позволит Ирану вооружиться ядерным оружием".

Беннет закончил выступление молитвой за благополучие государства, и начал представлять министров.

После Беннета на трибуну поднялся сменный премьер-министр Яир Лапид, он заявил, что решил не произносить подготовленную речь из-за происходящего в зале. И, обратившись к присутствующим, сказал: "Народу Израиля стыдно за вас".

Нетаниягу упомянул иранскую проблему. "Это не секрет, что США хотят вернуться к соглашению с Ираном. Я слышал, что вчера сказал Беннет о готовности выступать против этого соглашения. И меня это беспокоит еще больше: он будет бороться с Ираном так же, как обещал не входить в коалицию с Лапидом? Он всегда говорит одно и делает другое".

По словам Нетаниягу, у Беннета нет ни авторитета на международной арене, ни сил, ни знаний. "Премьер-министр должен уметь сказать нет Соединенным Штатам. Это сделает премьер-министр Яир Лапид?" - сказал Нетаниягу.

Нетаниягу заявил, что новое правительство не сможет противостоять давлению, когда международное сообщество будет добиваться создания палестинского государства.

Нетаниягу предупредил, что новое правительство разрушит экономику: "Каждый раз, когда мы возвращаемся к власти, мы должны исправлять причиненный вами экономике вред".

Нетаниягу с сарказмом отозвался о Авигдоре Либермане: "Есть только одна надежда - у вас есть честный и незапятнанный министр финансов, которого интересует только будущее государства".

Нетаниягу вновь обрушился с нападками на Беннета и партию "Ямина" : "Вы - фейковые правые. Вы знаете, что я победил бы любого из вас на прямых выборах и поэтому заключили сделку, которая является самым большим обманом в истории государства. Вы говорите о единстве. Какое единство, когда вы оставили в стороне 53 депутата, ультраортодксов, поселенцев, правых?". Обращаясь к партиям, вошедшим в новое правительство, Нетаниягу заявил: "Вам ничего не поможет. Вы не оставите этих людей за бортом. Вы не оставите за бортом меня".

Нетаниягу обратился к избирателям: "Я сегодня говорю всем, кто думает и чувствует, как я: не палате духом! Я продолжу вместе с вами бороться за те ценности, которые мы разделяем. Мы продолжим бороться против этого опасного правительства, и оно падет гораздо быстрее, чем вы думаете".

Сразу после завершения речи Нетаниягу в зале вновь раздались аплодисменты, что запрещено протоколом.

Спикер удалил из зала министра внутренней безопасности Амира Охану. Кроме того, он запретил возвращаться в зал тем, кто ранее поднимал портреты жертв террора. "Подобные действия недопустимы в зале заседаний. Те, кто это делает, не могут вернуться в зал до голосования", - сказал спикер.

После фракционной дискуссия, в ходе которой каждая фракция получила девять минут на выступление, началось избрание нового спикера Кнессета. Яир Лапид предложил кандидатуру Мики Леви. Депутат Малкиэли предложил кандидатуру Яакова Марги. Кандидатуру Марги поддержали 52 парламентария, Леви - 67. Новым спикером Кнессета стал Мики Леви.