Иерусалим:
22 - 31°
Тель-Авив:
23 - 27°
Эйлат:
27 - 40°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле13 июня 2021 г., 10:58

Поименное голосование и первое заседание кабинета: так произойдет смена власти в Израиле

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Поименное голосование и первое заседание кабинета: так произойдет смена власти в Израиле

13 июня будет приведено к присяге 36-е правительство Израиля.

В 14:00 состоится совещание глав партий, входящих в будущую правительственную коалицию. Затем состоятся заседания фракций будущей коалиции.

Пленарное заседание откроется в 16:00. В заседании примет участие президент государства Реувен Ривлин. Заседание откроет будущий премьер-министр Нафтали Беннет. Он представит основные параметры работы правительства, а также представит министров. После Беннета выступит сменный премьер-министр Яир Лапид. Затем слово будет предоставлено "главе крупнейшей фракции, не являющейся частью коалиционных соглашений", то есть Биньямину Нетаниягу.

После этого начнется фракционная дискуссия, в ходе которой каждая фракция получит девять минут на выступление. Затем состоится голосование по выборам спикера Кнессета. Предположительно этот пост займет депутат Мики Леви ("Еш Атид"). И только после этого ожидается голосование по вотуму доверия новому правительству. В "Ликуде" намерены потребовать, чтобы голосование по вотуму доверия правительству было бы поименным.


В настоящий момент складывается впечатление, что никаких неожиданностей не произойдет. Депутат Кнессета Эли Авидар (НДИ) заявил, что несмотря на конфликт внутри фракции, и его решение действовать самостоятельно, он проголосует за коалицию. Если правительство получит большинство, министры принесут присягу, и в 21:00 состоится первое заседание нового кабинета министров.

Традиционная фотосессия в президентской канцелярии состоится 14 июня. Ожидается, что в этот же день вступит в должность новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:06 На христианском кладбище в Яффо были проведены работы по уборке и реконструкции
10:58 Поименное голосование и первое заседание кабинета: так произойдет смена власти в Израиле
10:24 В Петах-Тикве автомобиль сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии
08:50 Распределение должностей в НДИ: Одед Форер возглавит министерства сельского хозяйства и развития периферии, Негева и Галилеи
08:46 Отчет министерства разведки: незаконное палестинское строительство в Иудее и Самарии угрожает безопасности Израиля
08:05 Финансовую комиссию Кнессета возглавит Алекс Кушнир
06:08 Прогноз погоды на 13 июня: повышение температуры, солнечно
01:02 ДТП на 6-й трассе, погибла женщина
23:31 Новое правительство: фракции распределяют министерства и должности
22:55 Нападение в Иерусалиме, молодой человек получил легкие ранения
Загрузка...