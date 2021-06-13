Поименное голосование и первое заседание кабинета: так произойдет смена власти в Израиле

13 июня будет приведено к присяге 36-е правительство Израиля.

В 14:00 состоится совещание глав партий, входящих в будущую правительственную коалицию. Затем состоятся заседания фракций будущей коалиции.

Пленарное заседание откроется в 16:00. В заседании примет участие президент государства Реувен Ривлин. Заседание откроет будущий премьер-министр Нафтали Беннет. Он представит основные параметры работы правительства, а также представит министров. После Беннета выступит сменный премьер-министр Яир Лапид. Затем слово будет предоставлено "главе крупнейшей фракции, не являющейся частью коалиционных соглашений", то есть Биньямину Нетаниягу.

После этого начнется фракционная дискуссия, в ходе которой каждая фракция получит девять минут на выступление. Затем состоится голосование по выборам спикера Кнессета. Предположительно этот пост займет депутат Мики Леви ("Еш Атид"). И только после этого ожидается голосование по вотуму доверия новому правительству. В "Ликуде" намерены потребовать, чтобы голосование по вотуму доверия правительству было бы поименным.

В настоящий момент складывается впечатление, что никаких неожиданностей не произойдет. Депутат Кнессета Эли Авидар (НДИ) заявил, что несмотря на конфликт внутри фракции, и его решение действовать самостоятельно, он проголосует за коалицию. Если правительство получит большинство, министры принесут присягу, и в 21:00 состоится первое заседание нового кабинета министров.

Традиционная фотосессия в президентской канцелярии состоится 14 июня. Ожидается, что в этот же день вступит в должность новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.