Минздрав определил места, в которых останется в силе требование носить защитные маски

По информации сайта N12, специалисты минздрава пришли к единому мнению о том, в каких местах останется в силе требование носить защитные маски после того, как вступит в силу очередной этап послаблений в режиме карантина.

Согласно этому источнику, если в ближайшие дни не произойдет резкого роста заболеваемости, то уже на этой неделе маски станут необязательными в магазинах и торговых центрах, общественном транспорте и других закрытых помещениях.

Не нужны будут маски в учебных заведениях и на рабочих местах.

Требование носить защитную маску будет действовать в гериатрических заведениях, в домах престарелых, в некоторых отделениях больниц, в которых находятся представители "групп риска", а также на борту самолетов.

Отметим, что 6 июня, на церемонии чествования медицинских работников, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн сообщил, что с 15 июня будет отменено требование носить защитные маски в закрытых помещениях, за исключением мест, определенных минздравом.