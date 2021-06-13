В Кнессете началось заседание по приведению к присяге правительства Беннета - Лапида

В Кнессете началось специальное пленарное заседание, в конце которого будет приведено к присяге 36 правительство Израиля. В зале заседаний Кнессета присутствует президент государства Реувен Ривлин.

Ранее состоялось заседание глав партий будущей коалиции. Источник в одной из партий сказал корреспонденту NEWSru.co.il: "Я убежден, что правительство будет утверждено, но все может случиться".

Согласно регламенту, заседание открывает будущий премьер-министр Нафтали Беннет. Он объявит основные параметры работы правительства, а также представит министров. Выход Беннета на трибуну сопровождается криками депутатов от "Ликуда" и ультрарелигиозных партий, называющих будущего премьера мошенником и лгуном. Лидер "Ционут Датит" Бецалель Смотрич был выведен из зала заседаний после того, как поднял портреты израильтян, убитых в результате терактов.

Беннет начинает свое выступление, перебиваемый криками с мест. В зале шум, громко переругиваются депутаты от "Ликуда" и "Кахоль Лаван". Продолжается удаление из зала депутатов, которые пытаются сорвать выступление Беннета. Удалены Май Голан, Моше Абутбуль, Михаэль Малкиэли.

Дети Беннета, которому все время приходится останавливать выступление из-за выкриков, пытаются поддержать отца, показывая сложенные из пальцев сердца.

Будущий премьер-министр пытается продолжать выступление, смысл которого сводится к тому, что именно такое поведение находящихся в зале депутатов доказывает необходимость перемен. Беннет говорит, что гордится тем, что в его правительстве будут представители разных лагерей.

"Мы открываем новую страницу в отношениях с арабскими гражданами страны. За это следует благодарить Биньямина Нетаниягу, проложившего нам путь многократными переговорами с Мансуром Аббасом", - сказал Беннет и добавил, что его правительство также намерено "укрепить заселение всех регионов страны".

Как и ожидалось, в своем выступлении Беннет подчеркнул, что "Израиль не позволит Ирану вооружиться ядерным оружием".

Беннет заканчивает выступление молитвой за благополучие государства, и начинает представлять министров.

После Беннета на трибуну поднялся сменный премьер-министр Яир Лапид, он заявил, что решил не произносить подготовленную речь из-за происходящего в зале. И, обратившись к присутствующим, сказал: "Народу Израиля стыдно за вас".

Слово предоставлено "главе крупнейшей фракции, не являющейся частью коалиционных соглашений", то есть Биньямину Нетаниягу, лидеру "Ликуда". Премьер-министр Биньямин Нетаниягу напомнил о достижениях его правительства. "Я говорю сейчас не от своего имени, а от имени всех тех, что голосовал за "Ликуд" и за партии, которые поддерживают "Ликуд". От их имени я намерен продолжать свою миссию - обеспечивать безопасность государства", - заявил он. Нетаниягу перечислил достижения в самых разных областях. "Все это было достигнуто нами вместе с нашими партнерами, подлинными правым. Если нам придется идти в оппозицию, мы будем сражаться и свалим это опасное правительство", - продолжил он.

По словам Нетаниягу, у Беннета нет ни авторитета на международной арене, ни сил, ни знаний. "Премьер- министр должен уметь сказать нет Соединенным Штатам. Это сделает премьер - министр Яир Лапид?" - сказал Нетаниягу.

Нетаниягу заявил, что новое правительство не сможет противостоять давлению, когда международное сообщество будет добиваться создания палестинского государства.

Нетаниягу предупредил, что новое правительство разрушит экономику: "Каждый раз, когда мы возвращаемся к власти, мы должны исправлять причиненный вами экономике вред".

Нетаниягу с сарказмом отозвался о Авигдоре Либермане: "Есть только одна надежда - у вас есть честный и незапятнанный министр финансов, которого интересует только будущее государства".

Нетаниягу сказал: "У меня к вам только одна просьба, чтобы вы испортили как можно меньше, чтобы мы могли исправить все как можно быстрее, когда вернемся к власти".

Нетаниягу вновь обрушился с нападками на Беннета и партию "Ямина" : "Вы - фейковые правые. Вы знаете, что я победил бы любого из вас на прямых выборах и поэтому заключили сделку, которая является самым большим обманом в истории государства. Вы говорите о единстве. Какое единство, когда вы оставили в стороне 53 депутата, ультраортодксов, поселенцев, правых?". Обращаясь к партиям, вошедшим в новое правительство, Нетаниягу заявил: "Вам ничего не поможет. Вы не оставите этих людей за бортом. Вы не оставите за бортом меня".

Сразу после завершения речи Нетаниягу в зале вновь раздались аплодисменты, что запрещено протоколом.

Спикер удалил из зала министра внутренней безопасности Амира Охану. Кроме того, он запретил возвращаться в зал тем, кто ранее поднимал портреты жертв террора. "Подобные действия недопустимы в зале заседаний. Те, кто это делает, не могут вернуться в зал до голосования", - сказал спикер.

После этого началась фракционная дискуссия, в ходе которой каждая фракция получит девять минут на выступление. Затем состоится голосование по выборам спикера Кнессета. Предположительно этот пост займет депутат Мики Леви ("Еш Атид"). И только после этого ожидается голосование по вотуму доверия новому правительству. В "Ликуде" намерены потребовать, чтобы голосование по вотуму доверия правительству было бы поименным.

В настоящий момент складывается впечатление, что никаких неожиданностей не произойдет. Депутат Кнессета Эли Авидар (НДИ) заявил, что, несмотря на конфликт внутри фракции и его решение действовать самостоятельно, он проголосует за коалицию. В свою очередь, депутаты Кнессета Саид аль-Харуми (РААМ) и Мазен Ганаим (РААМ) угрожают не голосовать за коалицию из-за недовольства подписанным соглашением. В РААМ заявляют, что даже без голоса аль-Харуми и Ганаима у коалиции есть большинство при голосовании.

Если правительство получит большинство, министры принесут присягу, и в 21:00 состоится первое заседание нового кабинета министров.