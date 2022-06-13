Задержан офицер силовых структур ПА, продававший оружие с условием его применения против евреев

Полиция Израиля провела широкомасштабную операцию по задержанию более чем трех десятков покупателей незаконного оружия и взрывных устройств.

Сотни полицейских провели обыски в домах задержанных в Яффо, Лоде, Рамле, Хайфе, Кафр-Касеме, Кирьят-Бялике, Кирьят-Моцкине, Тель-Шеве, Бартаа и Саджуре.

Массовые задержания стали возможны благодаря завербованному полицией торговцу оружием, который задокументировал десятки сделок по покупке и продаже оружия, взрывных устройств и наркотиков.

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В частности, на основании полученной от завербованного торговца информации был задержан офицер силовых структур Палестинской автономии, продававший автоматы, винтовки и пистолеты с условием, что они будут использоваться для терактов против евреев.

После допросов в течение дня задержанные будут доставляться в Тель-Авивский мировой суд для определения меры пресечения.

Полиция также опубликовала на основании полученных от агента данных текущий прейскурант оружия на черном рынке:



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Штурмовая винтовка М-16 – 80-110 тысяч шекелей

Автомат Калашникова – 35-70 тысяч шекелей

Модификация M-16 для страйкбола, переделанная под боевой патрон – 30-50 тысяч шекелей

Пистолет-пулемет "Карло" (кустарные модификации "Карл Густав") – 5-12 тысяч шекелей

Пистолет – 35-60 тысяч шекелей

Самодельное взрывное устройство – 5 тысяч шекелей

Стандартное взрывное устройство с детонатором – 8 тысяч шекелей