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    В Израиле

    Задержан офицер силовых структур ПА, продававший оружие с условием его применения против евреев

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    Задержан офицер силовых структур ПА, продававший оружие с условием его применения против евреев
    Пресс-служба полиции Израиля

    Полиция Израиля провела широкомасштабную операцию по задержанию более чем трех десятков покупателей незаконного оружия и взрывных устройств.

    Сотни полицейских провели обыски в домах задержанных в Яффо, Лоде, Рамле, Хайфе, Кафр-Касеме, Кирьят-Бялике, Кирьят-Моцкине, Тель-Шеве, Бартаа и Саджуре.

    Массовые задержания стали возможны благодаря завербованному полицией торговцу оружием, который задокументировал десятки сделок по покупке и продаже оружия, взрывных устройств и наркотиков.

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    В частности, на основании полученной от завербованного торговца информации был задержан офицер силовых структур Палестинской автономии, продававший автоматы, винтовки и пистолеты с условием, что они будут использоваться для терактов против евреев.

    После допросов в течение дня задержанные будут доставляться в Тель-Авивский мировой суд для определения меры пресечения.

    Полиция также опубликовала на основании полученных от агента данных текущий прейскурант оружия на черном рынке:

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    Штурмовая винтовка М-16 – 80-110 тысяч шекелей
    Автомат Калашникова – 35-70 тысяч шекелей
    Модификация M-16 для страйкбола, переделанная под боевой патрон – 30-50 тысяч шекелей
    Пистолет-пулемет "Карло" (кустарные модификации "Карл Густав") – 5-12 тысяч шекелей
    Пистолет – 35-60 тысяч шекелей
    Самодельное взрывное устройство – 5 тысяч шекелей
    Стандартное взрывное устройство с детонатором – 8 тысяч шекелей

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