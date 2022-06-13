На выставке в Париже представлена новая израильская беспилотная боевая машина

Министерство обороны Израиля сообщает, что на выставке Eurosatory 2022, открывающейся 13 июня в Париже, в павильоне Elbit Systems впервые будет представлена беспилотная боевая машина M-RCV (Medium Robotic Combat Vehicle), созданная на основе роботизированной платформы BLR-2 Mk2 компании BL из Петах-Тиквы (B.L. Advanced Ground Support Systems).

Речь идет о сухопутном роботе с башней с пушечным вооружением и комплексом активной защиты

Iron Fist ("Хец Дорбан") компании "Эльбит Маарахот".

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Эксперты отмечают, что представленная на выставке Eurosatory 2022 машина по сути является технологическим демонстратором для последующих разработок в этой области, возможно с участием иностранного партнера, а не прототипом реальной боевой машины.

Разработчики заявляют, что боевая машина имеет вращающуюся башню с автоматической пушкой (30 мм), оснащена системой управления огнем и комплексом активной защиты, а также вооружена ракетной установкой Spike. В описании сказано, что эта боевая машина предназначена для действий как на открытой местности, так и в городе, днем и ночью, независимо от погодных условий. Особо подчеркивается ее оперативная эффективность, простота в эксплуатации и минимальная необходимость вмешательства оператора.

Выставка Eurosatory 2022 продлится до 17 июня.