adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
16 - 22°
Тель-Авив:
22 - 24°
Эйлат:
28 - 36°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.588 ₪ 3.864 ₪
Иерусалим:
16 - 22°
Тель-Авив:
22 - 24°
Эйлат:
28 - 36°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Сегодня в Израиле ожидаются дожди, местами с грозами, возможны затопления на юге и востоке страны

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Сегодня в Израиле ожидаются дожди, местами с грозами, возможны затопления на юге и востоке страны
    Ayal Margolin/Flash90

    Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня, 13 июня, на большей части территории страны ожидаются дожди, местами с грозами. Не исключены затопления в низинах на юге и востоке страны. Вечером ожидается усиление ветра.

    Отметим, что на побережье Средиземного моря в течение дня тоже ожидается слабый дождь, но в целом погода теплая, море спокойное.

    Накануне вечером полиция опубликовала предупреждение об угрозе наводнений в Южном округе 13-14 июня, а также рекомендовала воздержаться от походов по маршрутам, пролегающим вдоль ручьев в Негеве и Иудейской пустыне. В сообщении полиции говорится, что, согласно прогнозу погоды, полученному от метеослужбы Израиля, утром 13 июня на юге страны и в Иудейской пустыне ожидаются кратковременные дожди, существует угроза затопления дорог и низин. Высокая вероятность выпадения осадков сохранится до утра 14 июня. Полиция Израиля просит водителей быть предельно осторожными, не приближаться к затопленным районам, не пытаться пересечь участки дороги, оказавшиеся под водой, так как это связано с реальной угрозой для жизни.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    Кроме того, сильные порывы ветра могут привести к обрушению деревьев и столбов. О любой опасности подобного рода полиция просит сообщаться к местным органам власти.

    Дожди с грозами в середине июня – редкое природное явление для Израиля. Однако сама по себе дождливая погода в это время года для восточного Средиземноморья не уникальна.

    Напомним, что 9 июня в Израиле прошли дожди, местами с грозами (дожди с грозами в это время года в центре страны были зафиксированы израильскими метеорологами впервые, по меньшей мере, за последние 15 лет). Слабые дожди шли в разных районах страны 2, 3, 4 и 8 июня, причем в северных районах были грозы.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_ar_2

    В 2022 году последний летний дождь на севере Израиля был 25 июня. Слабые дожди в разных районах страны шли с 21 по 25 июня, а до того 13-14 июня.

    В 2021 году тоже были июньские дожди – 2, 15 и 16 июня.

    В 2020 году слабые дожди были 3-4, 13-14, 18-20 и даже 30 июня.

    adv_15 incontent_3

    adv_16 m_ar_3

    В 2019 году слабые дожди зафиксированы в Израиле 6-8, 13-14 и 17-21 июня.

    adv_17 rimma_dw_d
    adv_18 rimma_dw_m
    adv_19 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Июня 2023
    Прогноз погоды на 13 июня: небольшое понижение температуры, дожди
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 12 Июня 2023
    Полиция опубликовала предупреждение об угрозе наводнений в Южном округе и Иудейской пустыне
    adv_20 ar_middle_wwh
    adv_21 ar_middle_yandex
    adv_22 ar_middle_mobile_yandex
    adv_23 ar_right_wwh
    adv_24 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    12:50 Правительство возвращает скидки на покупку жилья в районах повышенного спроса
    12:27 "В доме мертвая бабушка". О происходящем в городе Олешки, оккупированном армией РФ и затопленном после прорыва Каховской ГЭС
    12:27 Транзитный пассажир из Израиля арестован в ОАЭ с пакетиком марихуаны
    09:29 Антитеррористические операции в Иудее и Самарии: задержаны девять подозреваемых
    09:20 ЦАХАЛ разметил для разрушения дом одного из убийц Леи, Майи и Рины Ди
    08:58 Пенсионерка нашла на пляже Пальмахим древнеегипетскую статуэтку богини любви
    08:25 Гражданин Израиля арестован в Турции по подозрению в причастности подделке миллиарда долларов для Африки
    08:19 Последствия попадания ракеты в жилой дом в Кривом Роге: не менее трех погибших, десятки раненых
    adv_25 ar_right_2
    adv_26 ar_right_3
    adv_27 ar_right_4
    adv_28 ar_right_5