Сегодня в Израиле ожидаются дожди, местами с грозами, возможны затопления на юге и востоке страны

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня, 13 июня, на большей части территории страны ожидаются дожди, местами с грозами. Не исключены затопления в низинах на юге и востоке страны. Вечером ожидается усиление ветра.

Отметим, что на побережье Средиземного моря в течение дня тоже ожидается слабый дождь, но в целом погода теплая, море спокойное.

Накануне вечером полиция опубликовала предупреждение об угрозе наводнений в Южном округе 13-14 июня, а также рекомендовала воздержаться от походов по маршрутам, пролегающим вдоль ручьев в Негеве и Иудейской пустыне. В сообщении полиции говорится, что, согласно прогнозу погоды, полученному от метеослужбы Израиля, утром 13 июня на юге страны и в Иудейской пустыне ожидаются кратковременные дожди, существует угроза затопления дорог и низин. Высокая вероятность выпадения осадков сохранится до утра 14 июня. Полиция Израиля просит водителей быть предельно осторожными, не приближаться к затопленным районам, не пытаться пересечь участки дороги, оказавшиеся под водой, так как это связано с реальной угрозой для жизни.

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Кроме того, сильные порывы ветра могут привести к обрушению деревьев и столбов. О любой опасности подобного рода полиция просит сообщаться к местным органам власти.

Дожди с грозами в середине июня – редкое природное явление для Израиля. Однако сама по себе дождливая погода в это время года для восточного Средиземноморья не уникальна.

Напомним, что 9 июня в Израиле прошли дожди, местами с грозами (дожди с грозами в это время года в центре страны были зафиксированы израильскими метеорологами впервые, по меньшей мере, за последние 15 лет). Слабые дожди шли в разных районах страны 2, 3, 4 и 8 июня, причем в северных районах были грозы.

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В 2022 году последний летний дождь на севере Израиля был 25 июня. Слабые дожди в разных районах страны шли с 21 по 25 июня, а до того 13-14 июня.

В 2021 году тоже были июньские дожди – 2, 15 и 16 июня.

В 2020 году слабые дожди были 3-4, 13-14, 18-20 и даже 30 июня.

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В 2019 году слабые дожди зафиксированы в Израиле 6-8, 13-14 и 17-21 июня.