Труп в Шаар а-Негев: найдена тактическая разгрузка и майка с надписями на арабском

Полиция сообщила подробности об обнаруженных на территории окружного совета Шаар а-Негев останках: возле трупа была найдена пустая тактическая разгрузка (жилет с карманами для амуниции и боеприпасов).

На трупе была майка с надписями на арабском языке. По всей видимости, речь идет об очередном обнаруженном террористе из ликвидированных в ходе боев в "черную субботу" 7 октября и последующие дни.

Останки были перевезены в институт судебной медицины Абу-Кабир для идентификации.