Труп в Шаар а-Негев: найдена тактическая разгрузка и майка с надписями на арабском
время публикации: 13 июня 2024 г., 14:06 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 14:11
Полиция сообщила подробности об обнаруженных на территории окружного совета Шаар а-Негев останках: возле трупа была найдена пустая тактическая разгрузка (жилет с карманами для амуниции и боеприпасов).
На трупе была майка с надписями на арабском языке. По всей видимости, речь идет об очередном обнаруженном террористе из ликвидированных в ходе боев в "черную субботу" 7 октября и последующие дни.
Останки были перевезены в институт судебной медицины Абу-Кабир для идентификации.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июня 2024