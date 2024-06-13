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Израиль

Труп в Шаар а-Негев: найдена тактическая разгрузка и майка с надписями на арабском

время публикации: 13 июня 2024 г., 14:06 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 14:11
Труп в Шаар а-Негев: найдена тактическая разгрузка и майка с надписями на арабском
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила подробности об обнаруженных на территории окружного совета Шаар а-Негев останках: возле трупа была найдена пустая тактическая разгрузка (жилет с карманами для амуниции и боеприпасов).

На трупе была майка с надписями на арабском языке. По всей видимости, речь идет об очередном обнаруженном террористе из ликвидированных в ходе боев в "черную субботу" 7 октября и последующие дни.

Останки были перевезены в институт судебной медицины Абу-Кабир для идентификации.

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