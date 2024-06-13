Проверяющие проникли на базу военной разведки ЦАХАЛа и добрались до секретных документов

Полтора месяца назад, в ночь между Днем памяти и Днем независимости, три человека, одетые в военную форму, беспрепятственно прошли на базу подразделения военной разведки 8200 в Глилот.

В течение трех часов они свободно перемещались по базе, собрали сотни секретных документов и значительное количество информации с компьютеров, заходили в помещения, обеспечивавшие доступ к критическим инфраструктурам

Три часа спустя, поняв, что они могут так же беспрепятственно выйти, они остановили проверку и вызвали офицеров базы, ответственных за ее безопасность, сообщает портал ynet.

По итогам проверки были наказаны взысканиями и отменой увольнительных около трех десятков солдат и офицеров базы в звании до майора включительно.

В пресс-службе ЦАХАЛа подчеркивают, что проверяющие не смогли попасть в оружейную комнату или в помещения, где проводятся оперативные совещания.