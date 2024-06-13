Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 13 июня: активизированы боевые действия в Рафиахе

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, активизирована операция в Рафиахе (Рафахе).

На севере сектора: ЦАХАЛ нанес удар по цели в районе Зайтун, на юго-востоке города Газа.

В центре сектора: ракетой с беспилотника разрушена квартира в одном из домов в Нусейрате, минздрав ХАМАСа сообщил, что в больницу "Аль-Ауда" поступил один убитый и семеро раненых

На юге сектора: ЦАХАЛ взорвал дома в центре Рафаха; вертолеты ЦАХАЛа вновь атаковали цели к западу от Рафаха; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели рядом с лагерем для перемещенных лиц в Аль-Мауаси, к западу от Рафаха; с израильских вертолетов ведется обстрел прибрежной зоны Рафаха; израильские военные проводят обыски в нескольких домах в районе Аль-Шабура в центре Рафаха; ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям в Рафахе.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 13 июня.

Представители международного комитета Красного креста в секторе Газы сообщили, что получили от властей Израиля сообщения, что военная операция в западной части Рафаха продолжится. "МККК не имеет данных о планируемой ЦАХАЛом операции. Распоряжения об эвакуации не было. МККК продолжит работать в Рафахе, в том числе в полевом госпитале", – заявили представители организации CNN.