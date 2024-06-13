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Израиль

ЦАХАЛ сообщил об успешном завершении антитеррористической операции в районе Дженина

время публикации: 13 июня 2024 г., 19:49 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 19:49
ЦАХАЛ сообщил об успешном завершении антитеррористической операции в районе Дженина
Пресс-служба ЦАХАЛа

13 часов продолжалась антитеррористическая операция ЦАХАЛа, ШАБАКа и МАГАВа в районе Дженина, ликвидированы двое боевиков, задержаны подозреваемые в террористической деятельности. Это была вторая антитеррористическая операция в данном районе с начала недели.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что в операции по противодействию терроризму были задействованы бойцы спецподразделения "Дувдеван", разведбатальона "Харув" и МАГАВа, они опирались на данные разведки Общей службы безопасности (МАГАВ).

В ходе операции, сопровождавшейся столкновениями с вооруженными боевиками, были произведены задержания нескольких подозреваемых в террористической деятельности. Инженерные подразделения обнаружили несколько заминированных трасс.

Армейская пресс-служба сообщает, что бойцы подразделения "Дувдеван" использовали против боевиков, укрывавшихся в здании, тактику "скороварки", при которой постепенно наращивается интенсивность ударов по зданию, взятому в кольцо. Здание было обстреляно из ручного противотанкового гранатомета. Двое боевиков, занимающих высокие позиции в структуре террористической организации, были ликвидированы.

В ходе операции был легко ранен военнослужащий ЦАХАЛа. Он доставлен в больницу.

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