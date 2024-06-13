Назначение Шамаловой-Беркович: команда новостей 13 канала угрожает уволиться

В связи с появившимся сообщением о назначении Юлии Шамаловой-Беркович на пост генерального директора новостной службы 13 канала ИТВ, журналисты новостной службы собрались на экстренное совещание. Об этом пишет в своем Telegram-канале журналист Ран Бокер.

"Редакторы и репортеры новостной службы собрались на срочное совещание после объявления о назначении нового генерального директора – Юлии Шамаловой-Беркович. – пишет он. – Среди участников телефонной встречи Равив Друкер, Уди Сегаль, Алон Бен Давид, Матан Ходоров и другие".

По его словам, участники совещания указывали, что Шамалова-Беркович в прошлом была депутатом Кнессета, у нее обширные связи в организациях, находящихся в конфликте с новостной службой и ее сотрудниками, и многие журналисты компании в прошлом были в прямом конфликте с ней. Некоторые участники пригрозили коллективно уволиться в связи с назначением Шамаловой-Беркович.

"Компания "Решет" не понимает Новостную компанию, – сказано в этой записи. – Они не обладают журналистским видением. Либо мы будем бороться, либо мы исчезнем".

Напомним, ранее в четверг было опубликовано сообщение, что совет директоров службы новостей 13-го канала ИТВ единогласно утвердил назначение Юлии Шамаловой-Беркович на должность генерального директора. Шамалова-Беркович начала работать в телекомпании "Решет", вещающей на 13-м канале, в качестве консультанта по регуляционным вопросам около полугода назад.

Юлия Шамалова-Беркович в 1992-2001 годах была генеральным директором газеты "Вести", в 2001-2004 годах принимала участие в создании русскоязычного телеканала "Израиль Плюс" (9-й канал), в 2004-2009 – входила в состав национального совета по культуре и искусству.

В 2009 году, после ухода в отставку Хаима Рамона, вошла в Кнессет в качестве депутата от партии "Кадима". В 2013 году не смогла переизбраться в Кнессет. В 2017 году была назначена министром связи Аюбом Карой на должность председателя совета директоров Второго управления телерадиовещания, и проработала на этой должности до 2022 года.