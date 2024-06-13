В ходе перестрелки ЦАХАЛа с террористами в Кабатии погибла боевая собака подразделения "Окец"
время публикации: 13 июня 2024 г., 17:33 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 17:33
Во время антитеррористической операции в районе Дженина, в результате перестрелки израильских военнослужащих с террористами, засевшими в здании в Кабатии, погибла собака боевого кинологического подразделения "Окец".
Как сообщает "Исраэль а-Йом", антитеррористическая операция продолжается уже несколько часов. В ходе операции началась перестрелка военнослужащих с террористами.
В настоящее время перестрелка продолжается, военнослужащие ЦАХАЛа используют также ракетные снаряды. ВВС на данном этапе к операции не привлечены.
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