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В ходе перестрелки ЦАХАЛа с террористами в Кабатии погибла боевая собака подразделения "Окец"

время публикации: 13 июня 2024 г., 17:33 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 17:33
В ходе перестрелки ЦАХАЛа с террористами в Кабатии погибла боевая собака подразделения "Окец"
Kobi Gideon/Flash90

Во время антитеррористической операции в районе Дженина, в результате перестрелки израильских военнослужащих с террористами, засевшими в здании в Кабатии, погибла собака боевого кинологического подразделения "Окец".

Как сообщает "Исраэль а-Йом", антитеррористическая операция продолжается уже несколько часов. В ходе операции началась перестрелка военнослужащих с террористами.

В настоящее время перестрелка продолжается, военнослужащие ЦАХАЛа используют также ракетные снаряды. ВВС на данном этапе к операции не привлечены.

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