Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 13 июня, температура повысится и будет выше среднесезонной, особенно во внутренних и горных районах. Малооблачно.

В Иерусалиме – 23-35 градусов, в Тель-Авиве – 21-32, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 28-43, в Беэр-Шеве – 20-39, в Мицпе-Рамоне – 24-36, на побережье Мертвого моря – 27-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-29, в Ариэле – 23-35, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-42, на Голанских высотах – 21-41.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27-28 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 20 км/ч).

В пятницу-субботу – температура повысится, будет очень жарко. В воскресенье-понедельник жара немного спадет.