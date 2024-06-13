Массированная атака "Хизбаллы" на север Израиля: множество ракет и беспилотников

Около 14:00 в течение получаса "Хизбалла" выпустила множество ракет и ударных беспилотников по целям на севере Израиля. Были атакованы города Кацрин и Цфат.

Многие ракеты и БПЛА были перехвачены.

Зафиксировано несколько прямых попаданий по зданиям, причинен значительный ущерб. На месте падения фрагментов ракет и БПЛА возникли десятки очагов пожаров.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что во время отражения атаки в Кацрине два человека примерно 20 лет получили легкие осколочные ранения. Из больницы "Зив" в Цфате сообщили, что доставлены двое раненых – мужчины 21 и 25 лет. Подтверждено, что ранения легкие.

СМИ сообщали о запуске более 100 ракет и десятков БПЛА в течение получаса. Но ЦАХАЛ дает иную оценку: начиная примерно с 14:00 были зафиксированы пуски примерно 40 ракет, некоторые из которых были перехвачены, а также пяти "подозрительных воздушных целей", три из которых ПВО сбили.