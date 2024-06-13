Военнослужащие ЦАХАЛа задействовали против "Хизбаллы" средневековое метательное орудие

Резервисты ЦАХАЛа построили требушет, чтобы сжечь на ливанской стороне границы растительность, в которой могут укрываться боевики террористической группировки "Хизбалла". Средневековое метательное устройство использует зажигательные снаряды (видео).

Когда была сделана видеозапись применения требушета в боевых условиях, неясно. Однако, сообщает Ynet, командование ЦАХАЛа выступило против подобных действий – так же, как и против практики сожжения в секторе Газы домов, где могли находиться террористы.

Первые образцы мощного метательного оружия появились в Китае еще до новой эры. Их использовали мусульмане в эпоху арабских завоевания. В Средние века они распространились и в Европе. Требушеты задействовали в основном во время осад – запущенные ими камни использовались для пробития брешей в стенах, а зажигательные снаряды могли вызвать пожар в городе или замке.