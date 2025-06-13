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Израиль

Управление тылом: убедитесь в том, что "Тихая волна" оставлена включенной в шабат

время публикации: 13 июня 2025 г., 16:28 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 16:28
Управление тылом: убедитесь в том, что "Тихая волна" оставлена включенной в шабат
Управление тылом

В рамках подготовки к наступлению субботы Управление тылом публикует информацию об изменениях в трансляции "Тихой волны" для тех, кто соблюдает шабат и не пользуется в этот день радио и телефонами.

В случае, если Управление тылом выпустит указания, спасающие жизнь, будет произведен экстренный прорыв в эфир с разъяснениями представителей Управления тылом – даже во время "Тихой волны".

Необходимо убедиться в том, что "Тихая волна" оставлена включённой в субботу, чтобы обеспечить немедленное получение указаний в случае необходимости. Эти указания могут спасти жизнь.

Израиль
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