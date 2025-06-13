ЦАХАЛ: иранская авиабаза "Тебриз" уничтожена
время публикации: 13 июня 2025 г., 23:11 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 23:15
Армия обороны Израиля атакует и уничтожает базы ВВС Ирана: поражены десятки целей, в том числе системы ПВО.
ЦАХАЛ заявляет, что были атакованы базы ВВС Ирана "Хамадан" и "Тебриз" на западе Ирана. Авиабаза "Тебриз" фактически уничтожена.
Кроме того, Армия обороны Израиля атаковала и уничтожила десятки целей: батареи ПВО, беспилотные летательные аппараты и пусковые установки ракет класса "земля-земля".