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Израиль

Ynet: при ударе по Ирану были применены спрятанные БПЛА, атаковавшие ракетные установки

Иран
СМИ
ЦАХАЛ
"Мосад"
время публикации: 13 июня 2025 г., 10:21 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 10:28
Ynet: при ударе по Ирану были применены спрятанные БПЛА, атаковавшие ракетные установки
Кадр из видео / соцсети

Израильские СМИ, в частности сайт Ynet, сообщают, что в рамках операции "Народ как лев" в Иране израильская армия действует совместно с разведывательным управлением "Мосад".

Операция тщательно и долго планировалась.

В частности, задолго до нанесения авиаударов около Тегерана были размещены ударные беспилотники, которые во время первой волны атаки ночью были выпущены по ракетным пусковым установкам иранской армии на базе в Эсфеджабаде. Именно эти установки представляли основную угрозу для Израиля, так как могли немедленно отреагировать на израильскую атаку.

Израиль
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