Ynet: при ударе по Ирану были применены спрятанные БПЛА, атаковавшие ракетные установки

Израильские СМИ, в частности сайт Ynet, сообщают, что в рамках операции "Народ как лев" в Иране израильская армия действует совместно с разведывательным управлением "Мосад".

Операция тщательно и долго планировалась.

В частности, задолго до нанесения авиаударов около Тегерана были размещены ударные беспилотники, которые во время первой волны атаки ночью были выпущены по ракетным пусковым установкам иранской армии на базе в Эсфеджабаде. Именно эти установки представляли основную угрозу для Израиля, так как могли немедленно отреагировать на израильскую атаку.