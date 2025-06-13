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Израиль

ЦАХАЛ нанес удары по Ирану, объявлен режим чрезвычайного положения

Иран
ЦАХАЛ
время публикации: 13 июня 2025 г., 03:09 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 03:25
ЦАХАЛ нанес удары по Ирану
Соцсети

Около 3 часов ночи 13 июня поступила информация: ЦАХАЛ нанес удары по Ирану. Ожидаются массированные атаки со стороны Ирана с применением ракет и БПЛА.

Вследствие израильского удара по Ирану объявлено чрезвычайное положение на всей территории Израиля, ожидаются ракетные и беспилотные удары со стороны Ирана. Командование тыла будет выдавать дополнительные инструкции по обстановке.

В 2:56 ночи 13 июня в Израиле сработала тревога "Цева адом". Сирены были слышны по всей стране. Вскоре после поступило предуведомление.

В 3:02 ЦАХАЛ сообщил о немедленных изменениях инструкций Управления тыла (с 3 ночи 13 июня). Новые инструкции подразумевают: немедленный перевод всей страны на уровень полной готовности, запрет на работу образовательных учреждений и любых предприятий, за исключением критически важных. Инструкции будут обновляться и уточняться.

Из Тегерана поступают сообщения о множестве взрывов и работе ПВО.

В 3:15 стало известно, что военно-политический кабинет Израиля проводит экстренное заседание.

Израиль
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