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Израиль

В Кирьят-Малахи убита женщина, тяжело ранен мужчина

Мада
Убийства
время публикации: 13 июня 2025 г., 05:32 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 05:40
В Кирьят-Малахи убита женщина, тяжело ранен мужчина
Пресс-служба МАДА

Рано утром 13 июня в Кирьят-Малахи на бульваре Раши в результате вооруженного нападения была убита женщина примерно 65 лет. Тяжело ранен мужчина 64 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Раненый направлен в больницу "Асута" в Ашдоде. Он в тяжелом и нестабильном состоянии.

Полиция сообщает, что инцидент произошел в частном доме. Отмечается, что речь не идет о теракте.

Информация уточняется.

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