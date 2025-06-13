В Кирьят-Малахи убита женщина, тяжело ранен мужчина
время публикации: 13 июня 2025 г., 05:32 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 05:40
Рано утром 13 июня в Кирьят-Малахи на бульваре Раши в результате вооруженного нападения была убита женщина примерно 65 лет. Тяжело ранен мужчина 64 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Раненый направлен в больницу "Асута" в Ашдоде. Он в тяжелом и нестабильном состоянии.
Полиция сообщает, что инцидент произошел в частном доме. Отмечается, что речь не идет о теракте.
Информация уточняется.