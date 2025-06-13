МАДА: есть раненые в результате ракетного обстрела в Тель-Авиве

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает: после ракетного обстрела в Тель-Авиве 14 пострадавших, из которых один находится в состоянии средней тяжести, остальные в легком.

Раненые направлены в больницы "Ихилов" в Тель-Авиве и "Шиба" в Тель а-Шомере. Кроме того, оказана помощь четверым в связи с приступом паники.

Причинен значительный ущерб нескольким зданиям и множеству автомобилей.