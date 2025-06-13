Предуведомление: объявлена готовность Израиле. Управление тылом опубликовало предупреждение общего характера.

Гражданам по всей стране рекомендовано оставаться в непосредственной близости от убежищ, избегать поездок и массовых собраний.

"Получив предупреждение, следует войти в охраняемую территорию и оставаться там до дальнейшего официального уведомления", – сказано в сообщении Управления тылом.