Предуведомление: объявлена готовность Израиле
время публикации: 13 июня 2025 г., 20:05 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 20:11
Предуведомление: объявлена готовность Израиле. Управление тылом опубликовало предупреждение общего характера.
Гражданам по всей стране рекомендовано оставаться в непосредственной близости от убежищ, избегать поездок и массовых собраний.
"Получив предупреждение, следует войти в охраняемую территорию и оставаться там до дальнейшего официального уведомления", – сказано в сообщении Управления тылом.