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Израиль

Предуведомление: объявлена готовность Израиле

время публикации: 13 июня 2025 г., 20:05 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 20:11
Предуведомление: объявлена готовность Израиле
Пресс-служба ЦАХАЛа

Предуведомление: объявлена готовность Израиле. Управление тылом опубликовало предупреждение общего характера.

Гражданам по всей стране рекомендовано оставаться в непосредственной близости от убежищ, избегать поездок и массовых собраний.

"Получив предупреждение, следует войти в охраняемую территорию и оставаться там до дальнейшего официального уведомления", – сказано в сообщении Управления тылом.

Израиль
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