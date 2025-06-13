"Ракевет Исраэль": поезда будут ходить в ограниченном режиме, многие станции закрыты

Израильская железнодорожная компания сообщает, что в связи с особым положением в тылу график работы поездов будет существенно сокращен.

Будут обслуживаться основные и жизнеобеспечивающие линии.

Поезда будут ходить раз в час по следующим маршрутам:

Иерусалим (Ицхак Навон) – аэропорт Бен-Гурион – Герцлия

Беэр-Шева – Тель-Авив – Нагария

Ашкелон – Тель-Авив - Герцлия

Следующие станции будут закрыты до дальнейшего уведомления: Ахиуд, Бейт-Шеан, Афула, Мигдаль а-Эмек, Кфар-Йегошуа, Кирьят-Хаим, Хоцот а-Мифрац, Нетания-Сапир, Цомет Холон, Бат-Ям-Комемиют, Явне-Мизрах, Ганей-Авив, Ришон ле-Цион-а-Ришоним, Рамле, Кирьят-Малахи-Йоав, Паатей-Модиин, Бейт-Шемеш, Раанана-Даром.