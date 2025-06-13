Двое подростков тяжело травмированы в результате ДТП возле Цфата

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение об автомобиле, съехавшим с откоса дороги рядом с Цфатом. В результате ДТП пострадали двое подростков в возрасте около 15 лет.

Медики оказывают пострадавшим неотложную медицинскую помощь, после чего они будут эвакуированы в больницу "Зив" в Цфате. Сообщается, что оба подростка получили множественные травмы, они находятся в тяжелом состоянии.