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NEWSru.co.il :: В Израиле13 марта 2021 г., 21:02

Столкновения в Самарии: есть пострадавшие среди израильтян и палестинских арабов

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Столкновения около Бурина: есть пострадавшие среди израильтян и палестинских арабов

В субботу, 13 марта, произошли столкновения в районе арабской деревни Бурин, к югу от Шхема (Самария). Агентство Maan сообщает об одном местном жителе, получившем огнестрельное ранение.

Судя по публикуемой информации, столкновения между евреями и арабами произошли в районе, где одна из арабских семей строила дом на окраине Бурина. Вмешались израильские военные, применившие спецсредства для разгона толпы.

Maan заявляет, что боевой пулей был ранен молодой мужчина по имени Ахмад Мухаммад Рашид, десятки местных жителей получили отравления слезоточивым газом.


Израильские источники передают, что камнями были ранены трое израильтян. Один из них получил ранение лица и был доставлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Пресс-служба ЦАХАЛа комментариев по поводу этого инцидента не дает.

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