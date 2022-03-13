Шакед объявила об изменении правил приема беженцев из Украины

Министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед на специальной пресс-конференции, прошедшей в международном аэропорту имени Бен-Гуриона, обнародовала новые правила приема Израилем беженцев из Украины.

Шакед объявила: в отношении граждан Украины, имеющих родственников в Израиле, не будет действовать установленная ранее квота на прием беженцев в пять тысяч человек. Это означает, что даже в случае превышения установленного лимита на прием иностранных граждан из зоны боевого конфликта, родственники израильтян смогут въехать в страну.

После консультации с юридическим советником правительства принято решение, что на родственников израильтян не будет распространятся квота. Это означает: те, у кого имеется родственник в Израиле, и этот родственник гарантирует, что гости будут находиться в течение месяца-двух у него, они смогут въехать в Израиль без учета установленной квоты", - заявила Шакед.

Айелет Шакед подчеркнула: в отношении остальных граждан квота остается в силе, так как Израиль по-прежнему считает своей главной задачей прием евреев и тех, кто имеет право на репатриацию.

Изменения в правила, действующие в отношении граждан Украины, бежавших от войны, были внесены Айелет Шакед, по мнению наших источников, под давлением партнеров по коалиции и в связи с иском, поданным в БАГАЦ против нее. Напомним, в иске, который был поддержан посольством Украины в Израиле, указывалось, что глава МВД не имеет права принимать такие решения, поскольку они являются прерогативой правительства.

Главный раввин Израиля Давид Лау заявил в эфире радиостанции "Решет Бет", что Израиль не может отказать беженцам, которым больше некуда идти. Лау объяснил, что не предлагает давать беженцам гражданство, поскольку Израиль является национальным государством, и не хочет вдаваться в детали политических решений, но сказал, что "сначала нужно открыть для них двери".

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид подверг поведение Израиля в отношении беженцев резкой критике и заявил, что Израиль "не выдержал этот экзамен". Лапид также обратился к Шакед с заявлением о том, что "еврейский характер государства не пострадает от нескольких тысяч беженцев". Отметим, что Яир Лапид, сделавший сегодня эти заявления, был с самого начала в курсе прежней схемы приема беженцев, объявленной Шакед на прошлой неделе.

Адвокат Томер Варша, владелец юридической фирмы, подавшей петицию в Верховный суд, против решения Шакед о квотах, приветствовал новый правила приема беженцев. Вместе с тем, он настаивает на том, что решение главы МВД по-прежнему было принято без надлежащих на то полномочий, и должно быть отменено. Томер Варша также считает, что Израиль должен без каких-либо ограничений принимать родственников иностранных рабочих из Украины.