Шакед объявила об изменении правил приема беженцев из Украины
Министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед на специальной пресс-конференции, прошедшей в международном аэропорту имени Бен-Гуриона, обнародовала новые правила приема Израилем беженцев из Украины.
Шакед объявила: в отношении граждан Украины, имеющих родственников в Израиле, не будет действовать установленная ранее квота на прием беженцев в пять тысяч человек. Это означает, что даже в случае превышения установленного лимита на прием иностранных граждан из зоны боевого конфликта, родственники израильтян смогут въехать в страну.
После консультации с юридическим советником правительства принято решение, что на родственников израильтян не будет распространятся квота. Это означает: те, у кого имеется родственник в Израиле, и этот родственник гарантирует, что гости будут находиться в течение месяца-двух у него, они смогут въехать в Израиль без учета установленной квоты", - заявила Шакед.
Айелет Шакед подчеркнула: в отношении остальных граждан квота остается в силе, так как Израиль по-прежнему считает своей главной задачей прием евреев и тех, кто имеет право на репатриацию.
Изменения в правила, действующие в отношении граждан Украины, бежавших от войны, были внесены Айелет Шакед, по мнению наших источников, под давлением партнеров по коалиции и в связи с иском, поданным в БАГАЦ против нее. Напомним, в иске, который был поддержан посольством Украины в Израиле, указывалось, что глава МВД не имеет права принимать такие решения, поскольку они являются прерогативой правительства.
Главный раввин Израиля Давид Лау заявил в эфире радиостанции "Решет Бет", что Израиль не может отказать беженцам, которым больше некуда идти. Лау объяснил, что не предлагает давать беженцам гражданство, поскольку Израиль является национальным государством, и не хочет вдаваться в детали политических решений, но сказал, что "сначала нужно открыть для них двери".
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид подверг поведение Израиля в отношении беженцев резкой критике и заявил, что Израиль "не выдержал этот экзамен". Лапид также обратился к Шакед с заявлением о том, что "еврейский характер государства не пострадает от нескольких тысяч беженцев". Отметим, что Яир Лапид, сделавший сегодня эти заявления, был с самого начала в курсе прежней схемы приема беженцев, объявленной Шакед на прошлой неделе.
Адвокат Томер Варша, владелец юридической фирмы, подавшей петицию в Верховный суд, против решения Шакед о квотах, приветствовал новый правила приема беженцев. Вместе с тем, он настаивает на том, что решение главы МВД по-прежнему было принято без надлежащих на то полномочий, и должно быть отменено. Томер Варша также считает, что Израиль должен без каких-либо ограничений принимать родственников иностранных рабочих из Украины.
Напомним, на прошлой неделе глава МВД Израиля Айелет Шакед объявила, что, помимо 20 тысяч граждан Украины, которые уже, частично нелегально, находятся на территории Израиля, наша страна готова будет принять 5 тысяч украинцев в качестве беженцев. При этом израильтяне, которые хотят пригласить своих родственников, должны выбрать, кого из них пригласить.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день