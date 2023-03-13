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    В Израиле

    В Кнессет подан законопроект о запрете уголовных расследований в отношении главы правительства

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    Биньямин Нетаниягу и Давид Амсалем
    Yonatan Sindel/Flash90

    Депутат Кнессета от партии "Ликуд" и обладатель двух министерских портфелей Давид Амсалем подал в Кнессет законопроект, запрещающий проведение уголовного расследования против действующего главы правительства.

    Согласно этому законопроекту, юридический советник правительства сможет санкционировать проведения уголовного расследования только в том случае, если глава правительства подозревается в сексуальных преступлениях, насилии или преступлениях в области безопасности в тех случаях, когда перенос расследования на более поздний срок может принести непоправимый ущерб экономике или безопасности страны.

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    Законопроект Амсалема, в случае, если его примет Кнессет, будет иметь статус Основного закона. И, если юридическая реформа в ее нынешнем виде будет принята, то Верховный суд не сможет его отменить.

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    В законопроекте говорится, что расследование может быть проведено после окончания пребывания политика на посту главы правительства, при этом срок нахождения на посту премьер-министра не будет учитываться при расчете "срока давности преступления".

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