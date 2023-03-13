В Кнессет подан законопроект о запрете уголовных расследований в отношении главы правительства
Депутат Кнессета от партии "Ликуд" и обладатель двух министерских портфелей Давид Амсалем подал в Кнессет законопроект, запрещающий проведение уголовного расследования против действующего главы правительства.
Согласно этому законопроекту, юридический советник правительства сможет санкционировать проведения уголовного расследования только в том случае, если глава правительства подозревается в сексуальных преступлениях, насилии или преступлениях в области безопасности в тех случаях, когда перенос расследования на более поздний срок может принести непоправимый ущерб экономике или безопасности страны.
Законопроект Амсалема, в случае, если его примет Кнессет, будет иметь статус Основного закона. И, если юридическая реформа в ее нынешнем виде будет принята, то Верховный суд не сможет его отменить.
В законопроекте говорится, что расследование может быть проведено после окончания пребывания политика на посту главы правительства, при этом срок нахождения на посту премьер-министра не будет учитываться при расчете "срока давности преступления".
Лидеры оппозиции: "Не примем участия в голосовании по законам о реформе в третьем чтении"
Закон о порядке объявления премьера неспособным выполнять обязанности утвержден к первому чтению
Кнессет утвердил в предварительном чтении закон об отмене НДС на онкологические лекарства
Саар против предложения Фридмана-Эльбашана: "Это не компромисс, а пуримский костюм"