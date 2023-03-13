Юридическая реформа и госбюджет: график голосований до окончания сессии Кнессета
Закон о преодолении вето БАГАЦа будет вынесен на голосование в первом чтении уже на этой неделе. Как сообщает "Кан", такое обещание получили лидеры ультраортодоксальных партий.
В конце минувшей недели сообщалось, что в "Яадут а-Тора" потребовали от "Ликуда" разъяснений по поводу публикаций о решении отказаться от намерения провести этот закон. Преодоление вето БАГАЦа особенно важно для ультраортодоксальных партий, так как этот принцип должен помочь им "защитить" закон о призыве от возможности отмены судом.
Закон о преодолении вето БАГАЦа будет утвержден в первом чтении одновременно с попытками президента Ицхака Герцога найти компромисс, который позволит достигнуть соглашения по юридической реформе. Как сообщалось ранее, накануне президент на протяжении трех часов беседовал с главой комиссии Кнессета по законодательству Симхой Ротманом. После этой встречи какие-либо совместные заявления не публиковались, что может свидетельствовать об отсутствии прогресса на переговорах. Из президентской канцелярии лишь передали, что глава государства вновь подчеркнул необходимость максимально широкой договоренности по реформе.
Сегодня, 13 марта, комиссия Кнессета по законодательству будет обсуждать компромиссный проект Фридмана-Эльбашана. Обсуждение состоится по просьбе главы комиссии Ротмана. Шансы на продвижение этого проекта выглядят в настоящий момент крайне низкими из-за категорического отказа оппозиции принять его даже за основу для переговоров.
Сегодня же также будет утвержден к первому чтению законопроект о порядке объявления премьер-министра неспособным выполнять его обязанности. После того, как специальная комиссия проголосует за законопроект, он будет вынесен на голосование в первом чтении на пленарном заседании. Не исключено, что это произойдет уже 13 марта.
В коалиции намерены завершить утверждение законов, связанных с реформой до окончания зимней сессии Кнессета 2 апреля. Однако помимо реформы есть и другие законопроекты, которые должны быть утверждены в первом чтении за это время, в первую очередь, проект государственного бюджета.