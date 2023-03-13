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    В Израиле

    Юридическая реформа и госбюджет: график голосований до окончания сессии Кнессета

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    Юридическая реформа и госбюджет: график голосований до окончания сессии Кнессета
    Yonatan Sindel/Flash90

    Закон о преодолении вето БАГАЦа будет вынесен на голосование в первом чтении уже на этой неделе. Как сообщает "Кан", такое обещание получили лидеры ультраортодоксальных партий.

    В конце минувшей недели сообщалось, что в "Яадут а-Тора" потребовали от "Ликуда" разъяснений по поводу публикаций о решении отказаться от намерения провести этот закон. Преодоление вето БАГАЦа особенно важно для ультраортодоксальных партий, так как этот принцип должен помочь им "защитить" закон о призыве от возможности отмены судом.

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    Закон о преодолении вето БАГАЦа будет утвержден в первом чтении одновременно с попытками президента Ицхака Герцога найти компромисс, который позволит достигнуть соглашения по юридической реформе. Как сообщалось ранее, накануне президент на протяжении трех часов беседовал с главой комиссии Кнессета по законодательству Симхой Ротманом. После этой встречи какие-либо совместные заявления не публиковались, что может свидетельствовать об отсутствии прогресса на переговорах. Из президентской канцелярии лишь передали, что глава государства вновь подчеркнул необходимость максимально широкой договоренности по реформе.

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    Сегодня, 13 марта, комиссия Кнессета по законодательству будет обсуждать компромиссный проект Фридмана-Эльбашана. Обсуждение состоится по просьбе главы комиссии Ротмана. Шансы на продвижение этого проекта выглядят в настоящий момент крайне низкими из-за категорического отказа оппозиции принять его даже за основу для переговоров.

    Сегодня же также будет утвержден к первому чтению законопроект о порядке объявления премьер-министра неспособным выполнять его обязанности. После того, как специальная комиссия проголосует за законопроект, он будет вынесен на голосование в первом чтении на пленарном заседании. Не исключено, что это произойдет уже 13 марта.

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    В коалиции намерены завершить утверждение законов, связанных с реформой до окончания зимней сессии Кнессета 2 апреля. Однако помимо реформы есть и другие законопроекты, которые должны быть утверждены в первом чтении за это время, в первую очередь, проект государственного бюджета.

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