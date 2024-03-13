Авария в районе Гиват-Асаф, трое погибших
время публикации: 13 марта 2024 г., 07:29 | последнее обновление: 13 марта 2024 г., 07:36
Рано утром 13 марта в районе Гиват-Асаф (пересечение 60-й и 466-й трасс, региональный совет Мате-Биньямин) автомобиль столкнулся с ограждением. В результате аварии погибли трое мужчин примерно 20 лет.
Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть трех молодых мужчин. Еще трое пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Пострадавшие доставлены в иерусалимские больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса Ар а-Цофим". Среди них юноша 16 лет в тяжелом состоянии, а также мужчина около 30 лет и подросток 15 лет с травмами средней степени тяжести.
Обстоятельства этого происшествия уточняются.