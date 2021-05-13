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NEWSru.co.il :: В Израиле13 мая 2021 г., 07:22

ЦАХАЛ атаковал в Газе 600 целей и готов к наземной операции

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Удар по цели в Газе Подземная инфраструктура ХАМАСа в жилом районе Газы Объекты ХАМАСа в жилых районах Газы

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Хеди Зильберман заявил, что за последние два дня ЦАХАЛ ликвидировал большую часть мощностей ХАМАСа и "Исламского джихада" по производству ракет.

В общей сложности за двое суток ЦАХАЛом были ликвидированы более 600 объектов в секторе Газы. Среди прочего, в Газе был ликвидирован туннель ХАМАСа, пролегавший под зданием школы и под жилыми домами. Террористы сознательно размещают свою инфраструктуру под гражданскими объектами. Поэтому ЦАХАЛу приходится действовать очень аккуратно, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения. Также был нанесен удар по дому командира системы тренировочных лагерей ХАМАСа Ияда Тайэба, были ликвидированы боевики морских сил организации и несколько групп ракетчиков.

Минувшей ночью ЦАХАЛ начал наносить удары по властным структурам ХАМАСа в секторе Газы, включая здания службы внутренней безопасности, офис главы службы внутренней безопасности, здания центрального банка.

"Мы видим первые трещины в уверенности врага в свете нанесенного ему огромного ущерба. Это видно по их попыткам запрашивать прекращение огня. ХАМАС был удивлен мощью ответных ударов ЦАХАЛа. Многие боевики нервничают и не готовы продолжать. Ракетные обстрелы Израиля еще продолжатся, но в организации начался раскол", – говорится в тексте заявления Зильбермана.

Хеди Зильберман сообщил также, что командование ЦАХАЛа утвердило несколько планов наземной операции, на случай, если получит соответствующее распоряжение от государственного руководства.


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