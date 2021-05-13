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NEWSru.co.il :: В Израиле13 мая 2021 г., 12:13

Имена погибших в результате обстрелов из Газы во время операции "Страж стен"

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Редакция NEWSru.co.il публикует имена погибших на территории Израиля в результате ракетных обстрелов из сектора Газы во время проведения антитеррористической операции "Страж стен" (начиная с 11 мая 2021 года).

ИМЕНА ПОГИБШИХ

11 мая. Ашкелон. 32-летняя гражданка Индии Соумия Сантош, работавшая сиделкой у пожилой израильтянки. У нее остались 9-летний сын, муж и родители.

11 мая. Ашкелон. 52-летняя Неля Гуревич. Ее муж, раненный во время обстрела, все еще находится в больнице.

11 мая. Ришон ле-Цион. 63-летняя Леа Йом Тов. У Леи остались двое детей и пятеро внуков.

12 мая. Халиль Ауад (52 года) и его дочь Надин Ауад (16 лет). Погибли в непризнанной бедуинской деревне Дахмаш под Лодом. Ракета попала во двор их дома. Надин была дома, Халиль – в автомобиле.

12 мая. Старший сержант Омер Табиб (21 год), боец 931-го батальона бригады НАХАЛ, погиб в результате попадания противотанковой ракеты на в джип ЦАХАЛа на границе сектора Газы. Входил в состав патруля, обеспечивавшего безопасность прилегающих к границе сектора Газы населенных пунктов.

12 мая. Сдерот. Идо Авигаль, 6 лет. Мальчик вместе с родителями находился в защищенной комнате.


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