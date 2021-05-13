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NEWSru.co.il :: В Израиле13 мая 2021 г., 21:35

Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана

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Израиль подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана

Ракета, выпущенная с территории Ливана, разорвалась неподалеку от одного из населенных пунктов в Галилее.

По сообщению "Кешет", ракета разорвалась неподалеку от одного из населенных пунктов в Западной Галилее. Не было пострадавших и не причинен ущерб.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что с территории Ливана в сторону Израиля были выпущены три ракеты. Все они упали в море.

Ливанские источники заявляют, что запуск ракет осуществлен не "Хизбаллой", а одной из пропалестинских организаций, находящихся в Ливане. К настоящему моменту ни одна организация не взяла на себя ответственность за ракетный обстрел.


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