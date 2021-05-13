Иерусалим:
15 - 25°
Тель-Авив:
20 - 24°
Эйлат:
25 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле13 мая 2021 г., 18:58

Ограничения, введенные Управлением тыла ЦАХАЛа на 13-15 мая

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Ограничения, введенные Управлением тыла ЦАХАЛа на 13-15 мая

Управление тыла ЦАХАЛа опубликовало ограничения, которые будут действовать с вечера четверга, 13 мая, до вечера субботы, 15 мая.

В связи с ракетными обстрелами в 80-километровой зоне от границ сектора запрещено скопление более 10 людей на открытой местности и более 100 людей (с учетом эпидемиологических ограничений) в закрытом помещении.

Работа предприятий и учреждений разрешена при наличии в них соответствующего стандартами убежища, до которого можно добраться за требуемое время.


Учебная деятельность в этом районе запрещена.

Ограничения касаются района, прилегающего к сектору Газы, Западного Лахиша, Западного Негева, Лахиша, Центрального Негева, Южной Шфелы, Дана, Шфелы, Шарона и Яркона.

На остальной территории страны никаких ограничений нет.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:01 Стрельба в Лоде, камни в Яффо: два человека в тяжелом состоянии
19:58 Антитеррористическая операция "Страж стен": третий день
19:57 Сирены в населенных пунктах Негева
19:33 ЦАХАЛу разрешили мобилизовать еще 9000 резервистов
19:32 ЦАХАЛ: в центре сектора Газы атакованы два предприятия по производству ракет
19:21 В больницу "Ихилов" доставлен военнослужащий ЦАХАЛа, ставший жертвой нападения в Яффо
19:18 ЦАХАЛ: с утра 13 мая из Газы было выпущено около 160 ракет, 30 из них упали в секторе
19:13 ЦАХАЛ атаковал штаб-квартиру контрразведки ХАМАСа на юге Газы
18:58 Ограничения, введенные Управлением тыла ЦАХАЛа на 13-15 мая
18:49 Продолжаются ракетные обстрелы Негева
Загрузка...