Ограничения, введенные Управлением тыла ЦАХАЛа на 13-15 мая
Управление тыла ЦАХАЛа опубликовало ограничения, которые будут действовать с вечера четверга, 13 мая, до вечера субботы, 15 мая.
В связи с ракетными обстрелами в 80-километровой зоне от границ сектора запрещено скопление более 10 людей на открытой местности и более 100 людей (с учетом эпидемиологических ограничений) в закрытом помещении.
Работа предприятий и учреждений разрешена при наличии в них соответствующего стандартами убежища, до которого можно добраться за требуемое время.
Учебная деятельность в этом районе запрещена.
Ограничения касаются района, прилегающего к сектору Газы, Западного Лахиша, Западного Негева, Лахиша, Центрального Негева, Южной Шфелы, Дана, Шфелы, Шарона и Яркона.
На остальной территории страны никаких ограничений нет.
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