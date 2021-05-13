Стрельба в Лоде, камни в Яффо: два человека в тяжелом состоянии

Несмотря на усилия полиции, в Негеве, в Лоде, в Яффо и в других населенных пунктах со смешанным населением продолжаются беспорядки.

В Лоде арабские жители города открыли стрельбу на улице Эксодус в квартале Рамат-Эшколь. 19-летний еврей получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу "Асаф а-Рофе". Также в результате стрельбы легкое ранение получил сотрудник службы скорой помощи МАДА. Пожарные бригады в городе вынуждены работать в сопровождении полиции.

В Хайфе забросан камнями пассажирский автобус. Полиция применила спецсредства для разгона собравшейся толпы арабов.

Ранее в Яффо толпа закидала камнями 19-летнего военнослужащего ЦАХАЛа. Он был доставлен в больницу с травмами легкой степени тяжести, однако позднее его состояние ухудшилось из-за внутричерепного кровоизлияния. На текущий момент его состояние оценивается как тяжелое.

На трассе между кибуцами Шоваль и Мишмар а-Негев водитель автомобиля был забросан камнями, а когда добрался до места назначения, обнаружил застрявшую в машине пулю.

В Умм эль-Фахме была забросана камнями еврейская семья с тремя детьми, по ошибке заехавшая в город. Для их вызволения потребовалось вмешательство полиции. Всем пятерым потребовалась медицинская помощь.

Арад и квартал Ганей-Авив в Лоде регулярно оказываются отрезанными от остальной части страны из-за арабских беспорядков на ведущих к ним дорогах.

В квартале а-Тиква в Тель-Авиве полиция заблокировала группу евреев, направлявшихся в Яффо, применив гранаты со слезоточивым газом. Еврейский отдел ШАБАКа сообщил полиции о намерении групп правых активистов со всей страны приехать сегодня в города со смешанным населением и в бедуинские деревни в Негеве. В частности, крупная группа еврейских активистов приехала в Лод до наступления комендантского часа.