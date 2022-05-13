В Иерусалиме во время похорон журналистки "Аль-Джазиры" произошли столкновения

После полудня в пятницу, 13 мая, гроб с телом Ширин Абу Аклэ – журналистки "Аль-Джазиры", погибшей 11 мая в Дженине – вынесли из здания французской больницы Святого Иосифа и погрузили в катафалк, который направился на католическое кладбище на горе Сион. Тело было завернуто в палестинский флаг.

Около больницы собрались сотни людей. Хотя Ширин была католичкой, мужчины-мусульмане устроили массовую молитву "о душе шахидки".

Полицейские просили собравшихся проявить уважение к умершей и не закреплять палестинские флаги на катафалке.

Большая группа людей попыталась проследовать за катафалком, эти люди устроили беспорядки, и бойцы пограничной полиции были вынуждены применить спецсредства. Агентство Maan сообщает о столкновениях и десятках пострадавших.

Ранее сообщалось, что хотя похороны Ширин Абу Аклэ в Иерусалиме были согласованы как семейная траурная церемония, полиция усилила меры безопасности в Иерусалиме и особенно в Старом городе, рядом с которым находится кладбище.

Ширин Абу Аклэ родилась в 1971 году в Иерусалиме, в семье арабов-христиан, ранее проживавших в Бейт-Лехеме (Вифлееме). Некоторое время жила в США, в Нью-Джерси, в семье родственников матери, получила американское гражданство. Окончила школу в иерусалимском районе Бейт-Ханина. Изучала архитектуру в Университете науки и технологии в Иордании, затем перевелась в Университет Ярмук (Иордания), который окончила по специальности журналистика. После окончания учебы вернулась в Иерусалим. Сотрудничала с UNRWA, работала на радиостанции "Куль Фалястин", была корреспондентом иорданского спутникового телевидения, сотрудничала с фондом "Муфтах", работала на Радио Монте-Карло. С 1997 года была сотрудником катарского телеканала "Аль-Джазира". Убита 11 мая 2022 года в Дженине.

Расследование обстоятельств гибели Ширин Абу Аклэ

Власти США оказывают давление на Рамаллу, добиваясь проведения совместного с Израилем и Палестинской администрацией расследования обстоятельств гибели американской гражданки, журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ, убитой 11 мая в Дженине, пишет сайт Ynet. Но руководство ПА по-прежнему отказывается от такого расследования, о чем вновь 12 мая заявил председатель ПА Махмуд Аббас во время церемонии прощания с Абу Аклэ в Мукате.

К международному расследованию призывают ООН и другие международные организации.

Власти ПА продолжают обвинять израильских военных в "убийстве" журналистки, отказываясь от совместного расследования. Посол Палестины в ООН Рияд Мансур обратился в Совет Безопасности, заявив, что израильский снайпер застрелил Ширин Абу Аклэ.

Официальный представитель Палестинской администрации Хусейн аш-Шейх, отвечающий за отношения с Израилем, утром 12 мая подтвердил, что власти Израиля попросили о проведении совместного расследования обстоятельств гибели в Дженине журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ. Он также сообщил, что власти Израиля просят передать для экспертизы пулю, которой была убита журналистка. Аш-Шейх заявил, что власти ПА ответили Израилю отказом, передает агентство Maan. Хусейн аш-Шейх заявляет: "Мы подтвердили, что наше расследование было независимым, и мы проинформируем ее семью (семью Абу Аклэ), Америку, Катар, все официальные структуры и народные власти о результатах расследования, которое проводится с высокой степенью прозрачности. Все обстоятельства, доказательства и свидетельства подтверждают, что она была убита израильским спецназом".

Израиль просит власти ПА передать пулю, извлеченную из головы погибшей журналистки, чтобы провести профессиональную баллистическую экспертизу, во время которой смогут присутствовать представители ПА и США. Израильская сторона также выразила готовность к тому, чтобы подобную экспертизу проводили американские специалисты. При этом отмечается, что действия палестинской стороны затрудняют расследование: тело забрали с места происшествия без проведения необходимой экспертизы, потом его доставили в морг больницы "Ибн Сина" в Дженине, затем тело несли по улицам в сопровождении толпы, потом пулю изъяли из головы в ходе вскрытия в университете "Ан-Наджа" в Рафидии, к западу от Шхема, и т.д.

Вечером 12 мая израильский телеканал "Кан-11" сообщил, что силам безопасности удалось получить результаты компьютерной томографии тела, которые были сделаны в Институте судебной медицины Национального университета "Ан-Наджа", где проводилось вскрытие. По данным телеканала, снимки были переданы израильским специалистам в надежде, что это поможет установить, чьей пулей была убита журналистка. Согласно информации телеканала, полученные снимки имеют большое значение для расследования, однако израильские эксперты говорят, что их одних недостаточно, чтобы сделать однозначные выводы.

Между тем палестинское агентство Maan цитирует публикации американских изданий Wall Street Journal и Washington Post, в которых со ссылкой на анонимные источники в ЦАХАЛе говорится о возможной причастности одного из бойцов спецподразделения "Дувдеван" к гибели журналистки. В этих публикациях говорится о том, что израильские спецназовцы, находившиеся в автомобиле, вели перестрелку с палестинскими боевиками примерно в 150 метрах от того места, где погибла Абу Аклэ. Рассматривается версия, согласно которой одна из пуль могла отрикошетить и случайно попасть в журналистку. Источник в ЦАХАЛе сообщил, что оружие спецназовцев, участвовавших в перестрелке, забрали для баллистической экспертизы. Тип оружия и калибр патронов при этом не называются.

Washington Post цитирует слова директора Института судебной медицины Ан-Наджа Райана аль-Али, заявившего на пресс-конференции, что пуля была выпущена "с расстояния более одного метра". То есть всё, что могут сказать палестинские эксперты, это то, что Ширин Абу Аклэ не была убита выстрелом в упор.

Некие "палестинские свидетели" заявили Washington Post, что перестрелка действительно была, но она якобы происходила далеко от того места, где была смертельно ранена Абу Аклэ и завершилась задолго до того, как она была ранена. Продюсер и сотрудник газеты "Кудс" Али Самуди, получивший ранение в спину, продолжает настаивать, что перестрелки не было, а была "гробовая тишина" перед тем, как журналистов обстреляли.

Судя по данным предварительного расследования ЦАХАЛа, которые публиковала в частности газета "Гаарец", бойцы израильских спецподразделений находились на расстоянии 100-150 метров от места, где была смертельно ранена журналистка. При этом подчеркивается, что военные вели избирательный огонь в то время, как боевики стреляли хаотично. Израильские военные в ходе операции выпустили несколько десятков пуль, боевики выпустили сотни пуль. Оружие, из которого в ходе операции стреляли бойцы ЦАХАЛа, под контролем, эксперты могли бы установить, была ли пуля, убившая журналистку, выпущена из ствола оружия, из которого стрелял кто-либо из бойцов ЦАХАЛа, участвовавших в операции.

13 мая поступила информация о том, что военные оцепили район, где погибла журналистка, для проведения действий, связанных с расследованием.

Комментарий ЦАХАЛа

В лагере беженцев в Дженине ЦАХАЛ проводил операцию по задержанию разыскиваемого террориста ХАМАСа. Операция была успешной, террориста задержали.

Армейская пресс-служба отметила, что не может сказать, было ли известно военным, что в районе проведения операции находятся журналисты.

ЦАХАЛ заявляет: когда военные приблизились к дому, где, по данным спецслужб, скрывался разыскиваемый террорист, боевики начали стрелять в сторону солдат. По данным ЦАХАЛа, было три перестрелки: один из боевиков обстрелял военных с крыши, по нему был открыт ответный огонь; другой боевик бросил взрывное устройство, в ответ был открыт огонь; затем боевик стрелял из автоматической винтовки М-16, и в этом случае также был открыт ответный огонь.

Военные не комментируют сообщения о том, что над районом проведения операции был израильский БПЛА, который мог заснять происходившее. При этом глава международного отдела пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Амнон Шефлер подтвердил, что применение беспилотников при проведении подобных операций является обычной практикой.

Расследование обстоятельств гибели Ширин Абу Аклэ проходит под личным контролем начальника генштаба ЦАХАЛа Авива Кохави.

В течение последних недель ЦАХАЛ проводит в Иудее и Самарии антитеррористическую операцию "Волнорез", целью которой является предотвращение новых терактов. В марте-мае 2022 года арабскими террористами было совершено 19 терактов, жертвами которых стали 19 человек (16 израильтян, двое граждан Украины и один гражданин Молдовы).

Обстоятельства и версии гибели журналистки "Аль-ДЖазиры"

Утром в среду, 11 мая, в лагере беженцев в Дженине боевики обстреляли израильских военных, проводивших операцию по задержанию подозреваемых в терроре. Бойцы ЦАХАЛа открыли ответный огонь. Среди израильтян пострадавших нет, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Была убита корреспондентка телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ. Были и другие раненые, в том числе журналист. ЦАХАЛ с самого начала подчеркивал, что проводится проверка, не исключено, что журналисты были ранены боевиками.

Агентство Maan утверждало, что, окружив дом в лагере беженцев в Дженине, израильские военные вели "беспорядочный огонь", что привело к гибели журналистки "Аль-Джазиры".

Судя по сообщениям арабских СМИ, Ширин Абу Аклэ была ранена пулей в голову, ее доставили в критическом состоянии в больницу "Ибн Сина" в Дженине, где врачи были вынуждены констатировать ее смерть.

Руководство палестинской террористической организации ХАМАС выступило с заявлением в связи с гибелью в Дженине журналистки катарского телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ. В заявлении ХАМАСа сказано: "Убийство репортера "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ является очередным преступлением, которое добавляется к серии преступлений, совершенных Израилем против палестинских СМИ".

Председатель палестинской администрации Махмуд Аббас обвинил израильских военных в "убийстве" журналистки.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид выступил с заявлением по поводу гибели в Дженине корреспондентки катарского телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ. "Мы предложили палестинцам совместное расследование с медицинской экспертизой трагической смерти журналистки Ширин Абу Аклэ. Журналисты в зонах конфликтов должны быть защищены, и мы все обязаны выяснить истину. Силы безопасности Израиля будут продолжать действовать везде, где это необходимо, для предотвращения терроризма и убийств израильтян", – заявил Лапид.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отреагировал на заявление Махмуда Аббаса: "Председатель ПА выдвигает обвинения в адрес Израиля безосновательно. По данным, которыми мы располагаем на данный момент, есть большая вероятность того, что вооруженные палестинские боевики, которые открыли беспорядочный огонь, были теми, кто причастен к прискорбной гибели журналистки. Задокументировано, что палестинские боевики даже говорили: "Мы попали в солдата, он лежит на земле". Но солдаты не пострадали, что повышает вероятность того, что именно боевики выстрелили и попали в журналистку". Глава правительства подчеркнул, что Израиль призвал ПА провести совместную патолого-анатомическую экспертизу и совместное расследование, чтобы установить обстоятельства гибели Ширин Абу Аклэ. Однако, по словам Беннета, палестинская сторона отказалась.

Официальный представитель Палестинской администрации Хусейн аш-Шейх, отвечающий за отношения с Израилем, заявил, что ПА пока не получала формального предложения о проведении совместного расследования.

Корреспондент газеты "Кудс" Али Самуди, получивший пулевое ранение в спину в Дженине, обвиняет израильских военных в убийстве его коллеги из телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ, сообщает агентство Maan. По словам Али Самуди, доставленного в больницу "Ибн Сина" в Дженине, группа журналистов находилась около школы UNRWA в лагере беженцев в Дженине, все сотрудники СМИ были в касках и в бронежилетах с надписью "Press". В его изложении события развивались следующим образом: израильские военные прицельно стреляли в журналистов, в результате чего он был ранен выстрелом в спину, а его коллега получила смертельное ранение в голову. Али Самуди утверждает, что в районе, где происходили эти события, не было вооруженных боевиков и не происходило никаких столкновений или перестрелок. Похожую версию он изложил корреспонденту израильской газеты "Гаарец".

Израильский блогер "Абу Али", освещающий события на Ближнем Востоке, опубликовал две видеозаписи инцидента в Дженине, где 11 мая была убита журналистка "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ. На первой видеозаписи видно, как один из боевиков стреляет (считает, что стреляет в сторону израильских военных). Затем кто-то кричит "Мы ранили солдата!" (но никто из израильских военнослужащих в ходе этого инцидента не пострадал). На второй видеозаписи слышен крик по-арабски "Поднимите его!" (но смертельно ранена женщина, кричавший явно считает, что ранен мужчина). "Абу Али" отмечает, что журналисты были в защитных касках и бронежилетах. Боевики могли принять их за солдат.

Руководство "Бригад Аль-Кудса" (боевого крыла террористической организации "Исламский джихад") заявило, что в лагере беженцев в Дженине боевики этой группировки обстреляли израильских военных, которые пришли с обыском в дом "шахида" Абдуллы аль-Хусари. Как отмечает израильский блогер "Абу Али", освещающий события на Ближнем Востоке, о своем участии в перестрелке заявили и боевики "Бригад мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ), хотя аль-Хусари был боевиком "Исламского джихада". Речь идет о той самой перестрелке, в результате которой была убита журналистка телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Аклэ. Таким образом "Исламский джихад" и ФАТХ подтверждают, что в указанном районе (недалеко от школы UNRWA) произошла перестрелка между боевиками и израильскими военными.

Without proof Al-Jazeera claims IDF shot journalist Shireen Abu Akleh.



Attached, a Palestinian militant firing recklessly without looking: "We hit a soldier!". Shreen wore a vest and helmet. No reported IDF casualties.



Israel offered a joint investigation, Palestinians refused. pic.twitter.com/sFD0zEexS4 – AbuAliEnglish (@AbuAliEnglishB1) May 11, 2022