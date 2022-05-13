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NEWSru.co.il :: В Израиле13 мая 2022 г., 07:47

Операция "Волнорез": задержаны еще двое подозреваемых в терроре

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Операция "Волнорез": задержаны еще двое подозреваемых в терроре

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

Операции проводились в деревне Кифаль-Харас, где были задержаны двое подозреваемых, и в городе Хеврон, где было конфисковано оружие.


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