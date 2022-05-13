Операция "Волнорез": задержаны еще двое подозреваемых в терроре

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

Операции проводились в деревне Кифаль-Харас, где были задержаны двое подозреваемых, и в городе Хеврон, где было конфисковано оружие.