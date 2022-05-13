Матан Каана уволился из правительства, чтобы вытеснить из Кнессета потенциального "дезертира"

Министр по делам религий Матан Каана ("Ямина") объявил о решении подать в отставку с поста министра и вернуться в Кнессет. Каана, отказавшийся от поста депутата после назначения на пост министра в соответствии с "норвежским законом", вновь станет депутатом 15 мая.

В заявлении Матана Каана говорится, что он принял решение вернуться в должность депутата, чтобы усилить коалицию. Источники в Кнессете утверждают, что истинной причиной этого решения стало желание вытеснить из Кнессета депутата Йом Това Кальфона, которого в окружении Беннета подозревают в намерении перейти в оппозицию.

Напомним, что в соответствии с так называемым, норвежским законом, министр может подать в отставку из Кнессета, дав возможность другому депутаты стать парламентарием. Когда Каана ушел из Кнессета, его место занял депутат Йом Тов Кальфон.

Отметим, что Матан Каана не сможет совмещать должности депутата и министра, так как у коалиции нет большинства для того, чтобы вторично назначить его министром. Судя по всему, Каана будет заместителем министра с полномочиями министра, так как для назначения его заместителем министра не нужно голосования на пленарном заседании Кнессета.

Глава фракции "Ликуд" Ярив Левин прокомментировал этот шаг Матана Кааны. "Развал "Ямины" стал свершившимся фактом. Сначала советник Беннета Шимрит Меир подает в отставку, затем Матан Каана по сути подтверждает, что еще один депутат был готов на переход в оппозицию", - заявил Левин.

Телеканал "Решет" сообщил, что в окружении Беннета возникло подозрение в отношении Йом Това Кальфона после того, как тот поднялся на Храмовую гору в День Независимости на фоне напряженности в сфере безопасности. На минувшей неделе он несколько раз не принимал участия в голосованиях в Кнессете и не отвечал на телефонные звонки представителей руководства коалиции. 12 мая премьер-министр Нафтали Беннет сообщил Кальфону, что решено вывести его из состава депутатов. Каана подал в отставку именно сегодня, чтобы успеть вернуться в должность депутата до следующего пленарного заседания.