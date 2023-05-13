Антитеррористическая операция "Щит и стрела" в секторе Газы: день пятый. Хронология

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает проведение антитеррористической операции "Щит и стрела" в секторе Газы, начатой в ночь на 9 мая 2023 года.

Ночью 9 мая были ликвидированы трое лидеров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"), ответственных за теракты и обстрелы израильской территории. Кроме того, в первый день операции ЦАХАЛ атаковал более десяти объектов "Исламского джихада".

Ожидалось, что в ночь на 10 мая последуют ракетные обстрелы из Газы. Однако ночь прошла спокойно. Ракетные обстрелы из Газы начались после 11 утра, за сутки были выпущены сотни ракет, ЦАХАЛ атаковал десятки целей в Газе.

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В ночь на 11 мая в Хан-Юнисе в результате удара ВВС ЦАХАЛа были ликвидированы командующий ракетными силами "Исламского джихада" и еще двое командиров "Бригад Аль-Кудса". Позже был уничтожен заместитель командира ракетными силами "Исламского джихада". В течение дня по территории Израиля из Газы были выпущены сотни ракет. В результате попадания ракеты в жилой дом в Реховоте погибла женщина.

12 мая ЦАХАЛ продолжал наносить удары по объектам террористов в секторе Газы. Были атакованы штабы "Исламского джихада". Был ликвидирован новый ответственный за боевые операции "Исламского джихада". Из Газы по израильской территории были выпущены сотни ракет. Была предпринята попытка обстрела Иерусалима.

За первые четыре дня проведения операции в секторе Газы в результате ударов ЦАХАЛа и вследствие падения ракет, выпущенных местными боевиками, погибли десятки людей, около 150 получили ранения. Большинство убитых были боевиками террористических группировок, но есть среди жертв и мирные граждане, в том числе женщины и дети.

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Операция "Щит и стрела". Хронология. День пятый. 13 мая 2023 года

01:00. Палестинские источники сообщают, что в районе Шаджайя, на востоке города Газа, ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по пятиэтажному дому отца Бахи Абу аль-Аты (лидера "Исламского джихада", ликвидированного в 2019 году). По всей видимости, целью атаки была ликвидация штаба "Исламского джихада", а не конкретного лидера боевиков, так как вновь сначала по крыше здания была выпущена предупредительная ракета без боевой части, затем были даны несколько минут на эвакуацию, после чего здание было атаковано и разрушено. Сведений о пострадавших не поступало. Но после этой атаки во всем районе Шаджайя отключилось электричество.

00:00. "Палестинский информационный центр" передает, что самолет израильских ВВС нанес удар по цели к востоку от мечети Ибн Таймия в районе Бразиль в Рафахе, на юге сектора Газы.

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"Командование тыла" ХАМАСа распространило заявление по поводу публикаций о достижение соглашения о перемирии (удны) с израильтянами в секторе Газы. В заявлении сказано: "Сообщения, опубликованные различными СМИ по поводу удны, противоречивы и неточны. Усилия посредников продолжаются, четкой договоренности о прекращении огня пока не достигнуто".

Министерство здравоохранения Газы объявило, что 9-12 мая жертвами боевых действий в секторе, в период проведения ЦАХАЛом операции "Щит и стрела", стали 33 человека, около 150 получили ранения.