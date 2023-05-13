В Нетивоте фрагменты ракеты, сбитой системой ПРО, упали на общественную парковку

Около 17:00 одна из ракет, летевших в сторону Нетивота, была сбита системой ПРО "Железный купол". Фрагменты ракеты упали на общественную парковку, окруженную жилыми домами.

Пострадавших нет.

На место прибыли сотрудники полиции и саперы; место происшествия оцеплено. Полиция просит граждан не приближаться к парковке, куда упали фрагменты ракеты, и следовать указаниям полиции и службы тыла.