В Нетивоте фрагменты ракеты, сбитой системой ПРО, упали на общественную парковку
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Около 17:00 одна из ракет, летевших в сторону Нетивота, была сбита системой ПРО "Железный купол". Фрагменты ракеты упали на общественную парковку, окруженную жилыми домами.
Пострадавших нет.
На место прибыли сотрудники полиции и саперы; место происшествия оцеплено. Полиция просит граждан не приближаться к парковке, куда упали фрагменты ракеты, и следовать указаниям полиции и службы тыла.
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