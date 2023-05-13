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    В Израиле

    19-я суббота протестов. Акции состоялись, несмотря на ситуацию в сфере безопасности

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    Акции состоялись, несмотря на ситуацию в сфере безопасности
    Avshalom Sassoni/Flash90

    В субботу, 13 мая, вечером, в разных населенных пунктах Израиля возобновились акции протеста против юридической реформы и правительства Нетаниягу. Это уже 19-я суббота протестов.

    Несмотря на то, что организаторы акции в Тель-Авиве заявили, что манифестация не состоится из-за ситуации в сфере безопасности, протестующие (несколько тысяч человек) собрались на улице Дизенгоф, перекрыв движение транспорта. Затем несколько тысяч участников акции заблокировали перекресток Азриэли, откуда полиция пыталась оттеснить их, сочтя демонстрацию несогласованной с властями.

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    Участники манифестации заявили, что не откажутся от проведения акций протеста в непростые для страны дни. Они подчеркнули, что призывают всех подчиняться указаниям службы тыла, помня при этом, что на данный момент в Тель-Авиве нет ограничений на собрания.

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    В Хайфе манифестанты (около 5000 человек) собрались на перекрестке Хорев, перекрыв шоссе.

    Кроме того, акции прошли в ряде городов на севере страны, в частности в Ор-Акиве и Кирьят-Тивоне.

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