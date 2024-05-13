Пять израильских вузов улучшили свои позиции в рейтинге CWUR

Только два израильских вуза вошли в ТОП-100 лучших университетов мира в 2018-2019 годах по версии организации CWUR (Center for World Universities Rankings), базирующейся в Саудовской Аравии.

Еврейский университет в Иерусалиме занял 66 строчку, поднявшись на 4 места по сравнению с прошлым годом. Институт Вейцмана поднялся с 87 строки на 74-ю.

Тель-Авивский университет сохранил за собой 154-ю строку, хайфский "Технион" опустился со 176-го места на 180-е. Университет имени Бен-Гуриона в Негеве поднялся на 11 строк до 352-го места, университет Бар-Илан опустился с 559-й строки на 576-ю.

Хайфский университет опустился на 10 строчек до 670-го места, Ариэльский университет поднялся на 45 строчек до 1507 места. Замыкает рейтинг университет Райхмана, поднявшийся с 1931-го места на 1870-е.

Стоит отметить, что, хотя пять из девяти израильских вузов улучшили в этом году свои позиции в рейтинге, в 2019 году, до пандемии коронавируса, все израильские вузы котировались гораздо выше, а в ТОП-100 входили три представителя Израиля. Тогда институт Вейцмана занял 45-е место, Еврейский университет в Иерусалиме – 61-е, Тель-Авивский университет – 85-е, хайфский "Технион" - 147-е, университет Бен-Гурион – 394-е, университет Бар-Илан – 492-е, Хайфский университет – 620-е.

Рейтинг, составляемый организацией CWUR, возглавляемой доктором Надимом Махассеном, базируется на оценке вузов по восьми параметрам, включая число выпускников, получивших международные премии и занимающих посты генеральных директоров ведущих компаний, а также количество научных публикаций, уровень цитирования, количество зарегистрированных патентов, уровень преподавания, уровень преподавательского состава и уровень влияния.