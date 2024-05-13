ЦАХАЛ сообщил о перехвате БПЛА, летевшего с восточной стороны

В то время, когда в Израиле отмечали День Независимости самолетами военно-воздушных сил был перехвачен беспилотный летательный аппарат летевший с востока.

БПЛА был сбит до того, как вошел в воздушное пространство Израиля.

"БПЛА находился под контролем сил ЦАХАЛа, не представлял угрозы, и в соответствии с принятой практикой не было активировано никаких предупреждений", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.