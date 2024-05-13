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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о перехвате БПЛА, летевшего с восточной стороны

время публикации: 13 мая 2024 г., 23:52 | последнее обновление: 13 мая 2024 г., 23:52
ЦАХАЛ сообщил о перехвате БПЛА, летевшего с восточной стороны
AP Photo/Frank Augstein

В то время, когда в Израиле отмечали День Независимости самолетами военно-воздушных сил был перехвачен беспилотный летательный аппарат летевший с востока.

БПЛА был сбит до того, как вошел в воздушное пространство Израиля.

"БПЛА находился под контролем сил ЦАХАЛа, не представлял угрозы, и в соответствии с принятой практикой не было активировано никаких предупреждений", – говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

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