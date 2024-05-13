ЦАХАЛ: в результате обстрела около ливанской границы ранены четверо военнослужащих

ЦАХАЛ сообщает, что 13 мая в результате обстрела с применением противотанковых ракет в районе Ифтаха (Верхняя Галилея) были ранены четверо военнослужащих – один получил ранения средней средней тяжести, трое ранены легко. Пострадавшие доставлены в больницу.

Сообщается, что сегодня БПЛА-камикадзе упал в районе Зарита (Западная Галилея). Пострадавших нет.