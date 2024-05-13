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ЦАХАЛ: в результате обстрела около ливанской границы ранены четверо военнослужащих

время публикации: 13 мая 2024 г., 12:27 | последнее обновление: 13 мая 2024 г., 12:44
ЦАХАЛ: в результате обстрела около ливанской границы ранены четверо военнослужащих
Ayal Margolin/Flash90

ЦАХАЛ сообщает, что 13 мая в результате обстрела с применением противотанковых ракет в районе Ифтаха (Верхняя Галилея) были ранены четверо военнослужащих – один получил ранения средней средней тяжести, трое ранены легко. Пострадавшие доставлены в больницу.

Сообщается, что сегодня БПЛА-камикадзе упал в районе Зарита (Западная Галилея). Пострадавших нет.

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