Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 13 мая, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди на севере и в центре, преимущественно слабые. Шторм на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 13-19 градусов, в Тель-Авиве – 18-24, в Хайфе – 17-21, в Эйлате – 21-30, в Беэр-Шеве – 16-23, в Мицпе-Рамоне – 13-19, на побережье Мертвого моря – 22-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-24, в Ариэле – 14-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-26, на Голанских высотах – 15-22.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23-24 градусов, высота волн – 190-280 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 10 км/ч).

Во вторник – переменная облачность. В среду-четверг – солнечно, не жарко.