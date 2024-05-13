Генсек ООН объявил о гибели одного из сотрудников организации в Рафахе
время публикации: 13 мая 2024 г., 22:14 | последнее обновление: 13 мая 2024 г., 22:14
Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш в своем Х-блоге написал, что в секторе Газы подвергся атаке с воздуха автомобиль ООН, в результате чего погиб один сотрудник гуманитарной миссии и еще один был ранен.
"Я осуждаю все атаки на персонал ООН и вновь призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня и освобождению заложников", – написал Гутерриш. При этом он написал, что в секторе Газы уже погибли более 190 сотрудников ООН.
Из пресс-службы генсекретаря ООН передали, что в Газе погиб один из сотрудников службы безопасности организации.
Об атаке на гуманитарный конвой возле "Европейской больницы" в Рафахе источники в Газе сообщили в ночь на 13 мая.
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