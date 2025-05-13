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Израиль

По подозрению в сексуальных преступлениях задержан работник аэропорта "Бен-Гурион"

Полиция
Расследование
Сексуальное насилие
время публикации: 13 мая 2025 г., 08:57 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 09:01
По подозрению в сексуальных преступлениях задержан работник аэропорта "Бен-Гурион"
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила о задержании мужчины примерно 30 лет, сотрудника аэропорта "Бен-Гурион", по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении женщин.

В чем именно подозревают задержанного, полиция пока не сообщает. Но преступления совершались "в районе аэропорта", отмечается в сообщении.

Известно, что задержанный проживает на юге Израиля.

Израиль
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