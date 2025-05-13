По подозрению в сексуальных преступлениях задержан работник аэропорта "Бен-Гурион"

Полиция сообщила о задержании мужчины примерно 30 лет, сотрудника аэропорта "Бен-Гурион", по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении женщин.

В чем именно подозревают задержанного, полиция пока не сообщает. Но преступления совершались "в районе аэропорта", отмечается в сообщении.

Известно, что задержанный проживает на юге Израиля.