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Израиль

ДТП на 20-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист

ДТП
Мада
время публикации: 13 мая 2025 г., 15:21 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 15:21
ДТП на 20-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

Днем 13 мая на 20-й трассе между развязками ККЛ и Роках столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии тяжелые травмы получил мужчина примерно 50 лет, ехавший на мотоцикле.

Пострадавший доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве. Медики оценивают его состояние как тяжелое и нестабильное, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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