ДТП на 20-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист

Днем 13 мая на 20-й трассе между развязками ККЛ и Роках столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии тяжелые травмы получил мужчина примерно 50 лет, ехавший на мотоцикле.

Пострадавший доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве. Медики оценивают его состояние как тяжелое и нестабильное, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.