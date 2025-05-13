Сирены в центре Израиля: ракетный обстрел из Йемена

В 19:25-19:27 в Тель-Авиве и Иерусалиме, а также других городах в центре Израиля, в Самарии и округе Лахиш прозвучали сирены "Цева Адом" в связи с ракетным обстрелом из Йемена.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о перехвате ракеты.

На несколько минут была приостановлена работа международного аэропорта им. Бен-Гуриона.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что сообщений о раненых не поступало, кроме нескольких случаев травм по пути в бомбоубежища и нервного шока: в Холоне 45-летняя женщина споткнулась на лестнице (она получила травму средней тяжести), в Рамат-Гане легкие травмы получила 65-летняя женщина.

В телефонный центр полиции от жителей центра страны поступили сообщения о падении обломков ракеты. Эта информация проверяется.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 9, 4, 3 мая, 27, 24, 23, 20 и 18 марта.

4 мая, ракета, запущенная хуситами, упала на территории международного аэропорта Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.