Ракетный обстрел Сдерота и Ашкелона из сектора Газы, ракеты перехвачены "Железным куполом"

Три ракеты были запущены из сектора Газы в сторону израильской территории. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что две ракеты были перехвачены системой ПРО "Железный купол", третья упала на незастроенной местности.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что сообщений о раненых не поступало.

Это первый ракетный обстрел из Газы за последний месяц.

Ракеты были запущены вскоре после того, как ЦАХАЛ предпринял попытку ликвидации Мухаммада Синуара, брата Яхьи Синуара и нынешнего главы ХАМАСа. Удары были нанесены по штабу ХАМАСа, располагавшемуся под больницей в Хан-Юнисе.