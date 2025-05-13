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Израиль

Ракетный обстрел Сдерота и Ашкелона из сектора Газы, ракеты перехвачены "Железным куполом"

ЦАХАЛ
Война с ХАМАСом
время публикации: 13 мая 2025 г., 21:59 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 21:59
Ракетный обстрел Сдерота и Ашкелона из сектора Газы, ракеты перехвачены "Железным куполом"
Olivier Fitoussi/Flash90

Три ракеты были запущены из сектора Газы в сторону израильской территории. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что две ракеты были перехвачены системой ПРО "Железный купол", третья упала на незастроенной местности.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что сообщений о раненых не поступало.

Это первый ракетный обстрел из Газы за последний месяц.

Ракеты были запущены вскоре после того, как ЦАХАЛ предпринял попытку ликвидации Мухаммада Синуара, брата Яхьи Синуара и нынешнего главы ХАМАСа. Удары были нанесены по штабу ХАМАСа, располагавшемуся под больницей в Хан-Юнисе.

Израиль
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