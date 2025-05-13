Ракетный обстрел Сдерота и Ашкелона из сектора Газы, ракеты перехвачены "Железным куполом"
время публикации: 13 мая 2025 г., 21:59 | последнее обновление: 13 мая 2025 г., 21:59
Три ракеты были запущены из сектора Газы в сторону израильской территории. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что две ракеты были перехвачены системой ПРО "Железный купол", третья упала на незастроенной местности.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что сообщений о раненых не поступало.
Это первый ракетный обстрел из Газы за последний месяц.
Ракеты были запущены вскоре после того, как ЦАХАЛ предпринял попытку ликвидации Мухаммада Синуара, брата Яхьи Синуара и нынешнего главы ХАМАСа. Удары были нанесены по штабу ХАМАСа, располагавшемуся под больницей в Хан-Юнисе.